Релиз сегодня: на ПК выходит игра Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Пользователи Steam уже могут предварительно загрузить игру, однако для того, чтобы в нее поиграть, придется подождать еще несколько часов.

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В пятницу, 18 ноября, на ПК выходит игра издательства Sony и разработчиков Insomniac Games — Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Геймеры уже могут предварительно загрузить этот тайтл на свои компьютеры. Об этом сообщила пресс-служба студии-разработчика.

Отметим, что для предварительной загрузки игра доступна только в магазине Steam — на платформе Epic Games Store скачать ее можно будет только после официального релиза. Размер скачиваемых файлов составляет около 50 ГБ, а общий вес игры достигает 75 ГБ.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales: системные требования

Минимальные

операционная система: Windows 10 64-bit 1909;

процессор: Intel Core i3-4160, 3.6 GHz или AMD equivalent;

оперативная память: 8 GB ОЗУ;

видеокарта: NVIDIA GTX 950 или AMD Radeon RX 470;

DirectX 12;

место на диске: 75 GB.

Рекомендованные

операционная система: Windows 10 64-bit 1909;

процессор: Intel Core i5-4670, 3.4 Ghz або AMD Ryzen 5 1600, 3.2 Ghz;

оперативная память: 16 GB ОЗП;

видеокарта: NVIDIA GTX 1060 6GB або AMD Radeon RX 580 8GB;

DirectX: 12;

место на диске: 75 GB;

дополнительно: 75 GB SSD space recommended.

Поиграть в ПК-новинку европейские геймеры смогут с 17:00 по Центральноевропейскому времени (18:00 по Киеву).

Marvel's Spider-Man: Miles Morales является продолжением оригинальной игры от Insomniac Games в котором юный Майлз Моралес пытается привыкнуть к своему новому дому и продолжает дело своего наставника Питера Паркера в качестве нового Человека-Паука, в то время как Нью-Йорку угрожает опасность.

Изначально игра вышла в качестве эксклюзива на PlayStation, однако позже компания Sony решила выпустить ее на ПК. Также обладатели персональных компьютеров этим летом получили возможность сыграть в оригинальный Marvel's Spider-Man.

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