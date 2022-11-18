Реліз сьогодні: на ПК виходить гра Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Користувачі Steam вже можуть завантажити гру, однак для того, щоб в неї пограти, доведеться почекати ще кілька годин.

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У п'ятницю, 18 листопада, на ПК виходить гра видавництва Sony та розробників Insomniac Games — Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Геймери можуть попередньо завантажити цей тайтл на свої комп'ютери. Про це повідомила пресслужба студії-розробника.

Зазначимо, що для попереднього завантаження гра доступна тільки в магазині Steam — на платформі Epic Games Store її можна звантажити тільки після офіційного релізу. Розмір файлів, що завантажуються, становить близько 50 ГБ, а загальний обсяг гри досягає 75 ГБ.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales: системні вимоги

Мінімальні

операційна система: Windows 10 64-bit 1909;

процесор: Intel Core i3-4160, 3.6 GHz чи AMD equivalent;

оперативна пам'ять: 8 Гб ОЗУ;

відеокарта: NVIDIA GTX 950 або AMD Radeon RX 470;

DirectX 12;

місце на диску: 75 Гб.

Рекомендовані

операційна система: Windows 10 64-bit 1909;

процесор: Intel Core i5-4670, 3.4 GHz або AMD Ryzen 5 1600, 3.2 GHz;

оперативна пам'ять: 16 GB ОЗП;

відеокарта: NVIDIA GTX 1060 6GB або AMD Radeon RX 580 8GB;

DirectX: 12;

місце на диску: 75 Гб;

Додатково: 75 GB SSD space recommended.

Пограти у ПК-новинку європейські геймери зможуть з 17:00 за Центральноєвропейським часом (18:00 за Києвом).

Marvel's Spider-Man: Miles Morales є продовженням оригінальної гри від Insomniac Games в якому юний Майлз Моралес намагається звикнути до свого нового будинку і продовжує справу свого наставника Пітера Паркера як нової Людини-Павука, тоді як Нью-Йорку загрожує небезпека.

Спочатку гра вийшла як ексклюзив на PlayStation, проте пізніше компанія Sony вирішила випустити її на ПК. Також власники персональних комп'ютерів цього літа отримали можливість зіграти в оригінальний Marvel's Spider-Man.

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