"Умные" машины стали реальностью: как ПО улучшает боевую технику

Теперь качество военной техники определяется не толщиной брони или калибром пушек, а наличие компьютеров и функционалом программ.

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Современная военная техника продолжает развиваться, но теперь ее эффективность определяет не столько броня и огневая мощь, сколько цифровые технологии. Издание Forbes проанализировало, как компьютеры и программное обеспечение улучшают вооружение.

Первые танки появились во время Первой мировой войны и предназначались в первую очередь для преодоления траншей. Конструкторам приходилось выбирать между толстой броней, высокой скоростью и хорошей огневой мощью, но технические ограничения не позволяли получить все сразу. Во время Второй мировой появились и хорошо зарекомендовали себя универсальные танки, а сегодня они становятся автономными боевыми машинами благодаря процессорам, искусственному интеллекту, компактным компьютерам и облачным сервисам.

Не так давно появился новый термин: "бронированная машина с программным обеспечением", который охватывает многие виды транспортных средств, в том числе боевые машины пехоты, танки, бронетранспортеры, мобильные командные пункты. Такая техника может оснащаться оружием или не иметь такового, ездить на колесах или гусеницах, управляться вручную или перемещаться автономно, а главное отличие заключается именно в ПО, которое позволяет манипулировать, улучшать или управлять с помощью компьютеров, а также менять возможности транспорта прямо во время выполнения задач через локальную сеть или облако.

Напичканные "умной" электроникой машины могут вести разведку, доставлять грузы и выполнять боевые задачи без экипажа на борту, что позволяет сохранить жизнь военнослужащих и освободить людей для выполнения других заданий. Самолеты, оснащенные внутренним облачным сервером, могут использовать контейнерные приложения для обновления и обслуживания, такая же программная архитектура может использоваться и в военных наземных транспортных средствах. Например, технология от Wind River и Aptiv предусматривает мобильную облачную платформу, через которую центральный компьютер быстро обновляет ПО боевой техники.

Разработка новых типов транспортных средств, особенно машин с программным обеспечением, требует новых подходов. Современные методологии проектирования, такие как DevSecOps, автоматизировали последовательную разработку безопасных и удобных в управлении систем в облачной среде. ПО для моделирования позволяет специалистам проектировать и тестировать компоненты без дорогостоящего оборудования. Благодаря цифровым платформам с открытой архитектурой разработчикам проще создавать ПО и обновлять его в течение всего срока службы машины, составляющего от 10 до 40 лет.

Развитие технологий не обходится без проблем. К примеру, системы управления на разных типах транспорта могут отличаться, поэтому экипаж приходится каждый раз обучать по новой. Электроника может выходить из строя и требуют специфических комплектующих. Впрочем, все эти проблемы можно решить, если установить общие стандарты и использовать одну платформу.

К примеру, общая архитектура транспортных средств НАТО (NGVA), обеспечивает совместимость всего парка транспортных средств Альянса. В США действуют два открытых стандарта — Future Airborne Capability Environment (FACE) и Vehicular Integration for C4ISR/EW Interoperability (VICTORY), определяющие правила разработки и закупки систем вооружений. США также пытается стандартизировать военные датчики с помощью архитектуры открытых систем SOSA.

Ранее писали, что новое поколение американских танков AbramsX получит искусственный интеллект. Благодаря компьютерам и ПО боевые машины станут беспилотными, а также смогут объединяться в одну сеть.