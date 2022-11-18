Ученые создали замену GPS: новая навигационная система имеет точность до 10 см
Система работает на основе сигналов базовых станций мобильных сетей.
Группа ученых из Делфтского технологического университета, Амстердамского свободного университета и компании VSL разработали альтернативную систему позиционирования, которая использует мобильную связь, а не спутники, что намного точнее и надежнее, чем GPS, сообщает interestingengineering.com.
Недавно исследователи испытали прототип новой навигационной системы в городских условиях. Оказалось, что она работает крайне точно — погрешность составляла всего 10 см. Следует отметить, что система базируется не на данных, получаемых со спутников, а использует инфраструктуру мобильной сети.
Как говорят ученые, они решили найти еще одно применение наземным телекомсетям, в итоге те начали служить в качестве альтернативы GPS, при этом, их сеть вообще не зависит от сети GPS. Их разработка функционирует так же, как Wi-Fi, поэтому ее можно интегрировать в носимые гаджеты, смартфоны, транспортные средства. Так как она наземная, то здания, деревья, машины, люди не являются для ее сигналов столь критической преградой, как для спутниковых сигналов. Это и обеспечивает точность, а еще и широкая пропускная способность аппаратуры, благодаря чему система распознает все преграды и обеспечивает суперточное позиционирование. Пока авторы исследования будут использовать систему как резервную, но в будущем она могла бы заменить GPS полностью.
В планах — законнектить мобильную сеть и атомные часы, чтобы система могла выдавать координаты как можно более точно, сведя ошибки к нолю.
Ранее мы сообщали о том, что в США создали спутники, которые способны отследить любое средство радиоэлектронной борьбы, глушащее GPS-сигналы.