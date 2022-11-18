Учені створили заміну GPS: нова навігаційна система має точність до 10 см

Система працює на основі сигналів базових станцій мобільних мереж.

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Група вчених із Делфтського технологічного університету, Амстердамського вільного університету та компанії VSL розробили альтернативну систему позиціонування, яка використовує мобільний зв'язок, а не супутники, що набагато точніше та надійніше за GPS, повідомляє interestingengineering.com.

Нещодавно дослідники випробували прототип нової навігаційної системи в міських умовах. З'ясувалося, що вона працює вкрай точно — похибка становила лише 10 см. Варто зазначити, що система базується не на даних, які отримують із супутників, а використовує інфраструктуру мобільної мережі.

[ + – ] Принцип роботи нової навігаційної системи

Як кажуть вчені, вони вирішили знайти ще одне застосування наземним телекоммережам, зрештою ті почали слугувати як альтернатива GPS, при цьому їх мережа взагалі не залежить від мережі GPS. Їх розробка функціонує так само, як Wi-Fi, тому її можна інтегрувати в гаджети, що носяться, смартфони, транспортні засоби. Оскільки вона наземна, то будівлі, дерева, машини, люди не є для її сигналів такою критичною перешкодою, як для супутникових сигналів. Це забезпечує точність, а ще й широка пропускна здатність апаратури, завдяки чому система розпізнає всі перешкоди і забезпечує суперточне позиціонування. Поки що автори дослідження будуть використовувати систему як резервну, але в майбутньому вона могла б замінити GPS повністю.

У планах — законектити мобільну мережу й атомний годинник, щоб система могла видавати координати якомога точніше, звівши помилки до нуля.

Раніше ми повідомляли про те, що в США створили супутники, які здатні відстежити будь-який засіб радіоелектронної боротьби, що глушить GPS-сигнали.