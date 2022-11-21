В России планируют запускать дроны прямо с крыш жилых домов и специальных портов

Российские чиновники заявляют, что новая инфраструктура якобы предназначена для доставки грузов.

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В РФ планируют оснащать новостройки специальными площадками "под дроны". Об этом пишет российское издание "Известия".

Инициативу будут воплощать в жизнь профильное министерство и госкорпорация "ВЭБ.РФ". Денис Мантуров, вице-премьер РФ, поручил Минстрою РФ увеличить количество домов с площадками для взлета/посадки БПЛА в течение 3-х лет. Российские чиновники заявляют, что новая инфраструктура якобы предназначена для доставки грузов. Автором проекта выступил сам Мантуров. Согласно документации, финансировать постройку "терминальной инфраструктуры для беспилотной аэродоставки грузов" будет государство.

В Минстрое РФ сообщили, что для начала нужно разработать ряд документов, которые будут регулировать полеты беспилотников, а также обозначат критерии использования самих БПЛА и терминалов непосредственно. К проекту будут привлечены и другие строительные компании, которые будут "стимулировать" к постройке таких объектов.

Издание сообщает, что в некоторых городах России уже развернуты дронопорты и что ими пользуются в хозяйственных и поисковых целях. Данные объекты эксплуатируются профильными госслужбами. Якобы в этих городах при помощи дронов отслеживают ситуацию со скоплением мусора, пожарами, затоплениями и пр. Доставка грузов беспилотниками работает в отдаленных регионах вроде Чукотки, Камчатки.

Некоторые специалисты полагают, что могут возникнуть проблемы с безопасностью полетов, тем более что такой регулятор, Росавиация на данном этапе против внедрения "хозяйственных" БПЛА. В ведомстве говорят, что правила эксплуатации необходимо разрабатывать при участии представителей силовых структур.

"Известия" пишут, что в РФ растет популярность такой опции, как доставка посылок дронами, однако пока что застройщики просто устанавливают постаматы — это намного проще и менее затратно.

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