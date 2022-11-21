У Росії планують запускати дрони прямо з дахів житлових будинків і спеціальних портів

Російські чиновники заявляють, що нова інфраструктура нібито призначена для доставки вантажів.

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В РФ планують оснащувати новобудови спеціальними майданчиками "під дрони". Про це пише російське видання "Известия".

Ініціативу втілюватимуть у життя профільне міністерство та держкорпорація "ВЭБ.РФ". Денис Мантуров, віцепрем'єр РФ, доручив Мінбуду РФ збільшити кількість будинків із майданчиками для зльоту/посадки БПЛА протягом 3-х років. Російські чиновники заявляють, що нова інфраструктура нібито призначена для доставки вантажів. Автором проєкту став сам Мантуров. Згідно з документацією, фінансуватиме будівництво "термінальної інфраструктури для безпілотної аеродоставки вантажів" держава.

У Мінбуді РФ повідомили, що для початку потрібно розробити низку документів, які регулюватимуть польоти безпілотників, а також окреслять критерії використання самих БПЛА та терміналів безпосередньо. До проєкту будуть залучені й інші будівельні компанії, які "стимулюватимуть" до будівництва таких об'єктів.

Видання повідомляє, що в деяких містах Росії вже розгорнуті дронопорти і що ними користуються з господарською та пошуковою метою. Ці об'єкти експлуатуються профільними держслужбами. Нібито в цих містах за допомогою дронів відстежують ситуацію зі скупченням сміття, пожежами, затопленнями тощо. Доставка вантажів безпілотниками працює у віддалених регіонах на кшталт Чукотки, Камчатки.

Деякі фахівці вважають, що можуть виникнути проблеми з безпекою польотів, тим паче, що такий регулятор, як Росавіація на цьому етапі проти впровадження "господарських" БПЛА. У відомстві кажуть, що правила експлуатації варто розробляти за участю представників силових структур.

"Известия" пишуть, що в РФ росте популярність такої опції, як доставка посилок дронами, проте поки що забудовники просто встановлюють постамати — це набагато простіше і менш затратно.

Раніше ми повідомляли про те, як у ЗСУ застосовують маленький дрон Black Hornet Nano.