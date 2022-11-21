Обанкротившийся миллиардер из FTX должен кредиторам более $3 млрд

Криптовалютная биржа FTX намерена проанализировать все активы, продать или реорганизовать некоторые свои предприятия.

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Криптовалютная биржа FTX, которая недавно объявила о своем банкротстве, имеет еще один крупный долг в размере $3,1 млрд. Эти деньги компания должна 50-ти крупнейшим кредиторам, сообщает edition.cnn.com.

Из документов, предоставленных суду, следует, что $1,45 млрд полагается 10-ти кредиторам. И биржа, и адвокаты отказались назвать имена (названия компаний) этих кредиторов. Остальные $1,65 млрд должно выплатить еще 40-ка кредиторам. В данном случае речь идет о серьезных компаниях (или персонах), потому как общее количество кредиторов достигает 1 млн. Под кредиторами тут следует понимать держателей диджитал-активов, которые оперировали им на бирже FTX Group.

На данный момент на Багамских островах (там зарегистрирована и находится физически криптобиржа) проходит расследование по делу FTX. Цель расследования, выяснить, имеются ли нарушения криминального характера, которые могли повлечь за собой банкротство. На данный момент криптоактивы дочерней компании FTX Digital Markets контролируют власти островов. По распоряжению Комиссии по ценным бумагам Багамских островов, цифровые активы FTX Digital Markets были переведены на кошеле регулятора для "хранения".

Напомним, что FTX и ее "дочки" обанкротились 11 ноября 2022 года, в результате чего около 1 млн клиентов и инвесторов потеряли миллиарды вложенных долларов.

Криптовалютная биржа в ближайшее время намерена проанализировать все активы, продать или реорганизовать некоторые свои предприятия.

Быстрый крах FTX ознаменовал ошеломляющее падение для одного из крупнейших и самых влиятельных игроков в криптоиндустрии.

Ранее Фокус информировал о том, что Сэм Бэнкман-Фрид должен вернуть $8 млрд всем людям, которые вложились в токен FTX.