Збанкрутілий мільярдер з FTX винен кредиторам понад $3 млрд

Криптовалютна біржа FTX має намір проаналізувати всі активи, продати чи реорганізувати деякі свої підприємства.

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Криптовалютна біржа FTX, яка нещодавно оголосила про своє банкрутство, має ще один великий борг у розмірі $3,1 млрд. Ці гроші компанія винна 50 найбільшими кредиторам, повідомляє edition.cnn.com.

З документів, наданих суду, випливає, що $1,45 млрд належить 10 кредиторам. І біржа, і адвокати відмовилися назвати імена (назви компаній) цих кредиторів. Решта $1,65 млрд має виплатити ще 40 кредиторам. У цьому випадку йдеться про серйозні компанії (або персони), тому що загальна кількість кредиторів досягає 1 млн. Під кредиторами тут слід розуміти власників діджитал-активів, які оперували їм на біржі FTX Group.

На цей час на Багамських островах (там зареєстрована та знаходиться фізично криптобіржа) проходить розслідування у справі FTX. Мета розслідування, з'ясувати, чи є порушення кримінального характеру, які могли спричинити банкрутство. Зараз криптоактиви дочірньої компанії FTX Digital Markets контролюють владу островів. За розпорядженням Комісії з цінних паперів Багамських островів, цифрові активи FTX Digital Markets були переведені на гаманець регулятора для "зберігання".

Нагадаємо, що FTX та її "дочки" збанкрутували 11 листопада 2022 року, внаслідок чого близько 1 млн клієнтів та інвесторів втратили мільярди вкладених доларів.

Криптовалютна біржа найближчим часом має намір проаналізувати всі активи, продати чи реорганізувати деякі свої підприємства.

Швидкий крах FTX ознаменував приголомшливе падіння для одного з найбільших та найвпливовіших гравців у криптоіндустрії.

Раніше Фокус інформував про те, що Сем Бенкман-Фрід повинен повернути $8 млрд усім людям, які вклалися в токен FTX.