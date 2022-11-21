Стало известно, какие компании делают самые продвинутые дроны для военных и не только

Компании DJI, Isolynx и Korean Air Lines создают инновационные БПЛА и для коммерции, и для оборонки.

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Компания GlobalData назвала ведущих производителей дронов, а также перспективные стартапы, которые будут, или уже, сотрудничать с аэрокосмическим и оборонным секторами. Таких набралось 40, пишет naval-technology.com.

Аналитики указали в своем отчете, что дистанционно управляемые дроны являются двигателем развития аэрокосмической и оборонной промышленности. К такому выводу они пришли, подсчитав количество заявок на патенты на разного рода управляемые дистанционно устройства, и увидели, что донов среди них больше всего. Перспективную нишу готовы занять компании из разных стран, предлагая продукты "глобального" и "местного" применения.

[ + – ] Количество патентов, полученное производителями БПЛА

Размер кружка — количество патентов, выданных компании в период с 2010 по 2021 годы.

Показатели "разнообразия применения" и "географического охвата" ранжированы по шкале от 0 до 1.

Источник: GlobalData Patents

DJI Technology занимает первое место в рейтинге компаний, получивших наибольшее количество патентов на фототехнику и оптические системы для своих дронов. Аппараты этой фирмы предназначены для фотосъемки, их можно использовать в коммерческих или промышленных целях. Камеры, установленные на беспилотниках, обеспечивают качественное изображение с высоким разрешением.

Второй в этом списке является компания Sony Group. Также частыми патентными заявителями стали Samsung, Canon и Autel Robotics USA.

С точки зрения разнообразия использования, Isolynx является компанией, получившей наибольшее количество патентной документации. Следом идут Guangzhou Xaircraft Technology и Sony Group, которые занимают второе и третье места соответственно.

В категории "географический охват" первое место принадлежит производителю Korean Air Lines, за которым следуют Israel Aerospace Industries и Xiaomi.

Несмотря на то что многие беспилотники изготавливались в коммерческих целях, они довольно быстро берутся на вооружение военными и авиаторами. Аналитики уверены, что внедрение дронов окажет положительное влияние на инновации во всех отраслях.

Фокус сообщал о том, что в РФ будут разворачивать инфраструктуру для дронов прямо на крышах жилых высоток в городах.