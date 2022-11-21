Стало відомо, які компанії роблять найпросунутіші дрони для військових і не тільки

Компанії DJI, Isolynx та Korean Air Lines створюють інноваційні БПЛА і для комерції, і для оборонки.

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Компанія GlobalData назвала провідних виробників дронів, а також перспективні стартапи, які будуть, або вже, співпрацювати з аерокосмічним та оборонним секторами. Таких набралося 40, пише naval-technology.com.

Аналітики вказали у своєму звіті, що дистанційно керовані дрони є двигуном розвитку аерокосмічної та оборонної промисловості. Такого висновку вони дійшли, підрахувавши кількість заявок на патенти на різні керовані дистанційно пристрої, і побачили, що донів серед них найбільше. Перспективну нішу готові зайняти компанії з різних країн, пропонуючи продукти "глобального" та "місцевого" застосування.

[ + – ] Кількість патентів, отримана виробниками БПЛА

Розмір круга — кількість патентів, виданих компанії в період з 2010 по 2021 роки.

Показники "різноманіття застосування" та "географічного охоплення" ранжовані за шкалою від 0 до 1.

Джерело: GlobalData Patents

DJI Technology займає перше місце в рейтингу компаній, що отримали найбільшу кількість патентів на фототехніку та оптичні системи для своїх дронів. Апарати цієї фірми призначені для фотографування, їх можна використовувати в комерційних чи промислових цілях. Камери, встановлені на безпілотниках, забезпечують якісне зображення з високою роздільною здатністю.

Другою у цьому списку є компанія Sony Group. Також найчастішими патентними заявниками стали Samsung, Canon та Autel Robotics USA.

З точки зору різноманітності використання Isolynx є компанією, яка отримала найбільшу кількість патентної документації. Слідом йдуть Guangzhou Xaircraft Technology та Sony Group, які займають друге та третє місця відповідно.

У категорії "географічне охоплення" перше місце належить виробнику Korean Air Lines, за яким слідують Israel Aerospace Industries та Xiaomi.

Незважаючи на те, що багато безпілотників виготовлялися з комерційною метою, вони досить швидко беруться на озброєння військовими та авіаторами. Аналітики впевнені, що впровадження дронів позитивно вплине на інновації в усіх галузях.

Фокус повідомляв про те, що в РФ розгортатимуть інфраструктуру для дронів прямо на дахах житлових висоток у містах.