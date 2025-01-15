Вильоти Ту-160 на грані фіаско: як ЗСУ позбавили ворожу авіацію рідкісного палива

ЗСУ завдали "подвійного удару" російському Енгельсу, що має обмежити здатність ворожої авіації здійснювати нальоти на Україну. Військові експерти відзначають, що наслідки таких атак вже відчутні: зниження кількості боєприпасів та зменшення пусків крилатих ракет.

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Перший в цьому році удар по Енгельсу відбувся 8 січня — українські дрони вразили цистерни з авіаційним пальним поруч з авіаційною базою російських ПКС ЗС РФ, а через шість днів, 14 січня — завдали нового удару по цьому об'єкту.

Вибухи спровокували пожежу на великому складі, що містив 800 тис тонн авіаційного пального, а новий удар — підпалив ще кілька цистерн. Такі дії українських військових нагадують тактику "подвійного удару", вважає журналіст Forbes Девід Екс.

"Атака українців була частиною ширшої хвилі рейдів безпілотників, найбільшої за всю 35-місячну війну за Україну. Її ключові цілі — це сховища палива та боєприпасів і нафтопереробні заводи, серед інших цілей. Цей "подвійний удар" мав чітку мету — стримати нальоти російської авіації на українські міста, хоча б лише тимчасово", — підкреслює оглядач.

Але за словами військового експерта Павла Нарожного, український удар по Енгельсу вже дав свої результати.

"За інформацією з посиланнями на джерела, після удару по аеродрому було знищено склад з боєприпасами. Тепер зверніть увагу на зведення Генштабу — в останні тижні щодня знищувалося 60-70 цілей (таких як КАБ — ред.), а іноді й більше одиниць. Але після ударів по Енгельсу ця цифра знизилася до 15-20. Тобто ми бачимо різке зменшення кількості боєприпасів. Звісно, ворог відновить свої склади, але навіть при цьому кількість боєприпасів, необхідних для нормальної роботи російської авіації, значно зменшується", — каже Фокусу Нарожний.

Зменшення кількості боєприпасів, необхідних для ефективної роботи російської авіації, є важливим фактором. За словами Нарожного, кожен знищений склад — це тиждень роботи російських літаків. Хоча Росія використовує кілька аеродромів, це все одно впливає на їхню логістику і змушує приймати додаткові рішення.

"Інший важливий момент — це знищення складу нафтопродуктів в Енгельсі. Там базуються літаки Ту-160. Поясню, чим вони відрізняються від інших. Ту-95 — це основна частина російської авіації для запуску крилатих ракет. Але ці літаки вже вичерпали свій ресурс, і тому Росія почала використовувати Ту-160. Ці літаки використовують особливе паливо, яке виробляється не на всіх нафтопереробних заводах Росії. Ось чому удари по НПЗ, де виробляється це паливо, важливі", — продовжує Нарожний.

Що стосується наслідків, то ми можемо побачити зменшення кількості запусків крилатих ракет, впевнений експерт. Це може призвести до того, що кількість атак по Україні зменшиться, але "ми не можемо точно порахувати, скільки ракет було б, якби не ці удари. Звісно, ми хочемо, щоб удари припинилися зовсім, але це питання часу".

"Крім того, ми завдаємо ударів по іншій стратегічній інфраструктурі, як-от по складам боєприпасів та артилерійських заводах. Війна зараз, в першу чергу, артилерійська, і артилерія займає основну частину вогневих ударів — як у нас, так і у росіян. Тому удари по артилерійських заводах і знищення запасів вибухівки також зменшують ефективність ворожих атак", — каже Нарожний.

Загалом кількість ударів і пострілів в Росії зменшується, і це важливо для розуміння того, як ситуація змінюється на користь України.

"Люди часто кажуть, що нічого не змінюється, що ми програли війну, але це не так. Ситуація на фронті поступово змінюється на нашу користь, і ми це бачимо. Проте перемоги за один день не буде", — резюмує військовий експерт.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ вперше з 2022 року мають перевагу над РФ у танках. Оглядач Forbes Девід Екс каже, що зараз Сили оборони використовують танки в активній взаємодії з дронами та системами радіоперешкод. Завдяки цьому баланс сил на полі пою схилився в українську сторону.

Згодом стало відомо, що супутник показав наслідки удару по Саратовському НПЗ. Сили оборони дістали до резервуарів з пальним Саратовського НПЗ, розташованого за 700 км від України. На фото з космосу видно чорні плями замість цистерн.