Вылеты Ту-160 на грани фиаско: как ВСУ лишили вражескую авиацию редкого топлива

ВСУ нанесли "двойной удар" по российскому Энгельсу, что должно ограничить способность вражеской авиации совершать налеты на Украину. Военные эксперты отмечают, что последствия таких атак уже ощутимы: снижение количества боеприпасов и уменьшение пусков крылатых ракет.

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Первый в этом году удар по Энгельсу состоялся 8 января — украинские дроны поразили цистерны с авиационным топливом рядом с авиационной базой российских ВКС ВС РФ, а через шесть дней, 14 января — нанесли новый удар по этому объекту.

Взрывы спровоцировали пожар на большом складе, содержавшем 800 тыс тонн авиационного топлива, а новый удар — поджег еще несколько цистерн. Такие действия украинских военных напоминают тактику "двойного удара", считает журналист Forbes Дэвид Экс.

"Атака украинцев была частью более широкой волны рейдов беспилотников, крупнейшей за всю 35-месячную войну за Украину. Ее ключевые цели — это хранилища топлива и боеприпасов и нефтеперерабатывающие заводы, среди других целей. Этот "двойной удар" имел четкую цель — сдержать налеты российской авиации на украинские города, хотя бы временно", — подчеркивает обозреватель.

Но по словам военного эксперта Павла Нарожного, украинский удар по Энгельсу уже дал свои результаты.

"По информации со ссылками на источники, после удара по аэродрому был уничтожен склад с боеприпасами. Теперь обратите внимание на сводки Генштаба — в последние недели ежедневно уничтожалось 60-70 целей (таких как КАБ — ред.), а иногда и больше единиц. Но после ударов по Энгельсу эта цифра снизилась до 15-20. То есть мы видим резкое уменьшение количества боеприпасов. Конечно, враг восстановит свои склады, но даже при этом количество боеприпасов, необходимых для нормальной работы российской авиации, значительно уменьшается", — говорит Фокусу Нарожный.

Уменьшение количества боеприпасов, необходимых для эффективной работы российской авиации, является важным фактором. По словам Нарожного, каждый уничтоженный склад — это неделя работы российских самолетов. Хотя Россия использует несколько аэродромов, это все равно влияет на их логистику и заставляет принимать дополнительные решения.

"Другой важный момент — это уничтожение склада нефтепродуктов в Энгельсе. Там базируются самолеты Ту-160. Объясню, чем они отличаются от других. Ту-95 — это основная часть российской авиации для запуска крылатых ракет. Но эти самолеты уже исчерпали свой ресурс, и поэтому Россия начала использовать Ту-160. Эти самолеты используют особое топливо, которое производится не на всех нефтеперерабатывающих заводах России. Вот почему удары по НПЗ, где производится это топливо, важны", — продолжает Нарожный.

Что касается последствий, то мы можем увидеть уменьшение количества запусков крылатых ракет, уверен эксперт. Это может привести к тому, что количество атак по Украине уменьшится, но "мы не можем точно посчитать, сколько ракет было бы, если бы не эти удары. Конечно, мы хотим, чтобы удары прекратились совсем, но это вопрос времени".

"Кроме того, мы наносим удары по другой стратегической инфраструктуре, например, по складам боеприпасов и артиллерийским заводам. Война сейчас, в первую очередь, артиллерийская, и артиллерия занимает основную часть огневых ударов — как у нас, так и у россиян. Поэтому удары по артиллерийским заводам и уничтожение запасов взрывчатки также уменьшают эффективность вражеских атак", — говорит Нарожный.

В целом количество ударов и выстрелов в России уменьшается, и это важно для понимания того, как ситуация меняется в пользу Украины.

"Люди часто говорят, что ничего не меняется, что мы проиграли войну, но это не так. Ситуация на фронте постепенно меняется в нашу пользу, и мы это видим. Однако победы за один день не будет", — резюмирует военный эксперт.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ впервые с 2022 года имеют преимущество над РФ в танках. Обозреватель Forbes Дэвид Экс говорит, что сейчас Силы обороны используют танки в активном взаимодействии с дронами и системами радиопомех. Благодаря этому баланс сил на поле боя склонился в украинскую сторону.

Впоследствии стало известно, что спутник показал последствия удара по Саратовскому НПЗ. Силы обороны добрались до резервуаров с горючим Саратовского НПЗ, расположенного в 700 км от Украины. На фото из космоса видны черные пятна вместо цистерн.