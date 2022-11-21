Дрон Scout может работать без оператора да еще и в экстремальных условиях (фото)

Компания American Robotics презентовала полностью автономный беспилотник.

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Производитель БПЛА American Robotics презентовал обновленную модель дрона со станцией, которая делает аппарат полностью независимым. Федеральное авиационное управление США выдало компании разрешение на использование аппарата без контроля оператора, сообщает aviationpros.com.

Данный БПЛА позиционируется как инспекционный. Представитель разработчика заявил, что нефте- и газодобывающие компании смогли бы сэкономить на человеческих ресурсах. Используя дрон, отпадает необходимость в операторах насосных станций, которые, как правило, расположены в отдаленных местах. Также можно не тратиться на организацию командировок для инспекторов: будучи автономным, беспилотник способен не только следить за тем, как работают установки, но и отслеживать воздушное пространство вокруг себя, уклоняться от разных объектов.

[ + – ] БПЛА от компании American Robotics

Система Scout состоит из базовой станции, установленной на площадке, которая позволяет дрону летать в радиусе 3,2 км и осматривать все вокруг несколько раз в день. Он может сообщить о потере герметичности — будь то нефть или вода — зафиксировать сильные выбросы, охранять тот или иной объект. Дрон сам возвращается на базу для подзарядки, во время которой загружает собранные данные в компьютер, после чего информация анализируется их на наличие аномалий, а затем данные передаются на портал, к которому есть доступ у компании-клиента.

Разработчик планирует добавить полезную нагрузку в виде RGB- и тепловизионной камеры с высоким разрешением, а также камеру со специальными сенсорами, чтобы улучшить угол обзора.

Сообщали, что аналитическая компания GlobalData определила, какие компании являются разработчиками самых инновационных БПЛА.