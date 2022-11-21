Дрон Scout може працювати без оператора та ще й в екстремальних умовах (фото)

Компанія American Robotics презентувала повністю автономний безпілотник.

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Виробник БПЛА American Robotics презентував оновлену модель дрона зі станцією, яка робить апарат повністю незалежним. Федеральне авіаційне управління США видало компанії дозвіл на використання апарату без контролю оператора, повідомляє aviationpros.com.

Цей БПЛА позиціюється як інспекційний. Представник розробника заявив, що нафто- та газодобувні компанії змогли б заощадити на людських ресурсах. Використовуючи дрон, відпадає потреба в операторах насосних станцій, які, як правило, розташовані у віддалених місцях. Також можна не витрачатися на організацію відряджень для інспекторів: оскільки він автономний, то здатний не тільки стежити за тим, як працюють установки, а й відстежувати повітряний простір навколо себе, ухилятися від різних об'єктів.

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Система Scout складається з базової станції, встановленої на майданчику, яка дозволяє дрону літати в радіусі 3,2 км і оглядати все навколо кілька разів на день. Він може повідомити про втрату герметичності — чи то нафта, чи вода — зафіксувати сильні викиди, охороняти той чи інший об'єкт. Дрон сам повертається на базу для підзарядки, під час якої завантажує зібрані дані в комп'ютер, після чого інформація аналізується на наявність аномалій, а потім дані передаються на портал, до якого є доступ у компанії-клієнта.

Розробник планує додати корисне навантаження у вигляді RGB- та тепловізійної камери з високою роздільною здатністю, а також камеру з спеціальними сенсорами, щоб покращити кут огляду.

Повідомляли, що аналітична компанія GlobalData визначила, які компанії є розробниками найінноваційніших БПЛА.