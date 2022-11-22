Лучше пластика: ученые научили делать электронику из необычных грибов

Вид Ganoderma lucidum покрывается кожицей, которая хорошо изолирует ток и может служить подложкой для чипов.

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Ученые из Университета Иоганна Кеплера в Австрии нашли способ делать из грибов эффективные элементы для микросхем. Они описали его в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Команда, изучающая физику мягких веществ, рассматривала возможность применения материалов, созданных из грибов, в различных сферах. Они обнаружили, что шкурка одного из видов, Ganoderma lucidum, может заменить пластик или другие неразлагаемые материалы, которые служат подложкой для электронных чипов.

"В этом была изрядная доля счастливой случайности", — рассказал глава отдела Мартин Кальтенбруннер телеканалу CNN.

Подложка — это важный элемент электрической цепи, которая изолирует и охлаждает металлы-проводники. Обычно подложку создают из пластика, который после использования выбрасывается и не разлагается естественным путем.

[ + – ] Чип на подложке из гриба Ganoderma lucidum Фото: CNN

Команда под руководством Дорис Даннингер и Роланда Прукнера обратила внимание на гриб, который обычно растет на гниющих лиственных деревьях в Европе и Восточной Азии. Ganoderma lucidum отращивает оболочку из мицелия для защиты дерева и себя от других желающих полакомиться. Эта кожица оказалась хорошим изолятором, поэтому ученые решили снять ее, высушить и применить в электронике.

Эксперименты показали, что мицелий Ganoderma lucidum толщиной с бумажный лист немного хуже изолирует, чем пластик, но достаточно, для безопасной работы электрической цепи, а вдобавок выдерживает температуры выше 200 градусов Цельсия. Такие грибы оказались легко выращивать на древесных отходах и не менее легко обрабатывать.

[ + – ] Грибной чип из Ganoderma lucidum

"Наш мицелий находится в выигрышном положении", потому что он может храниться долгое время, если держать его в сухом виде, но в обычном домашнем компосте он полностью разлагается в течение двух недель или меньше", — подчеркнул Мартин Кальтенбруннер.

Пока австрийским ученым далеко до промышленного производства грибных подложек, но они считают, что биоразлагаемая кожа может стать хорошей альтернативой для использования в электронике, которая не требует длинных электрических цепей, таких как носимые датчики, метки ближней связи (NFC) и мобильные устройства. В будущем технологию можно более широко применять, если удастся найти контролировать рост мицелия, чтобы он был однородным и легко воспроизводимым.

Ранее ученые вырастили в лаборатории грибы-"зомби", которые помогут в лечении рака и вирусных заболеваний. Род Cordyceps насчитывает сотни видов, способных порабощать другие живые организмы, превращая их в своих марионеток.