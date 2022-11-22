Краще за пластик: вчені навчили робити електроніку з незвичайних грибів

Вигляд Ganoderma lucidum покривається шкіркою, яка добре ізолює струм і може бути підкладкою для чипів.

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Вчені з Університету Йоганна Кеплера в Австрії знайшли спосіб робити з грибів ефективні елементи для мікросхем. Вони описали його у статті, опублікованій у журналі Science Advances.

Команда, що вивчає фізику м'яких речовин, розглядала можливість застосування матеріалів, створених із грибів, у різних сферах. Вони виявили, що шкірка одного з видів, Ganoderma lucidum, може замінити пластик або інші матеріали, що не розкладаються, які служать підкладкою для електронних чипів.

"У цьому була неабияка частка щасливого випадку", — розповів глава відділу Мартін Кальтенбруннер телеканалу CNN.

Підкладка — це важливий елемент електричного ланцюга, який ізолює та охолоджує метали-провідники. Зазвичай підкладку створюють із пластику, який після використання викидається і не розкладається природним шляхом.

[ + – ] Чип на підкладці із гриба Ganoderma lucidum Фото: CNN

Команда під керівництвом Доріс Даннінгер та Роланда Прукнера звернула увагу на гриб, який зазвичай росте на гниючих листяних деревах у Європі та Східній Азії. Ganoderma lucidum відрощує оболонку з міцелію для захисту дерева та себе від інших охочих поласувати. Ця шкірка виявилася гарним ізолятором, тому вчені вирішили зняти її, висушити та застосувати в електроніці.

Експерименти показали, що міцелій Ganoderma lucidum товщиною з паперовий лист трохи гірше ізолює, ніж пластик, але достатньо для безпечної роботи електричного ланцюга, а також витримує температури вище за 200 градусів Цельсія. Такі гриби виявились легко вирощувати на деревних відходах і не менш легко обробляти.

[ + – ] Грибний чип із Ganoderma lucidum

"Наш міцелій перебуває у виграшному становищі", тому що він може зберігатися довгий час, якщо тримати його в сухому вигляді, але у звичайному домашньому компості він повністю розкладається протягом двох тижнів або менше", — наголосив Мартін Кальтенбруннер.

Поки австрійським ученим далеко до промислового виробництва грибних підкладок, але вони вважають, що шкіра, що розкладається, може стати гарною альтернативою для використання в електроніці, яка не вимагає довгих електричних ланцюгів, таких як датчики, мітки ближнього зв'язку (NFC) і мобільні пристрої. У майбутньому технологію можна ширше застосовувати, якщо вдасться знайти контролювати зростання міцелію, щоб воно було однорідним і легко відтворюваним.

Раніше вчені виростили в лабораторії гриби-"зомбі", які допоможуть у лікуванні раку та вірусних захворювань. Рід Cordyceps налічує сотні видів, здатних поневолювати інші живі організми, перетворюючи їх на своїх маріонеток.