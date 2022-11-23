"Государство не помогает": эксперт объяснил, почему украинцы не могут создать аналоги Shahed

Украинские инженеры способны со временем собрать собственные дальнобойные дроны-камикадзе, но им не хватает денег и комплектующих.

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Российские войска используют иранские беспилотники линейки Shahed для нанесения ударов по Украине. Волонтер и основатель проекта InfoCar Павел Кащук в интервью YouTube-каналу "ҐРУНТ" рассказал, почему украинцы пока не могут ответить захватчикам той же монетой.

Как утверждает Павел Кащук, дроны линейки Shahed не стоит считать чудом техники. По своей сути, — это самолеты, оснащенные двигателями и простой электроникой для управления.

"Я бы не относил их к тому, что мы называем БПЛА. В моем представлении БПЛА — это что-то более технологичное, приближенное к разведке, управляемое. Shahed — это крылатая ракета для бедных: меньшая по размерам, более дешевая, иногда более эффективная из-за своего размера".

По сравнению с самолетами, которые производят на украинском предприятии "Антонов", собирать такие беспилотники очень легко. Вот только украинцы не могут за месяц изготовить аналогичные аппараты, находясь под обстрелами в условиях дефицита деталей и финансов. Павел Кащук уверен, что такие беспилотники в Украине сделают, но производство займет немало времени. "Как я вижу, государство пока не хочет помогать", — подчеркнул Кащук.

Эксперт обратил внимание, что проблема "Шахедов" уже давно обсуждается в других странах, в том числе в Азии, местные специалисты изучили эти дроны и знают, как они работают. Цивилизованный мир еще не определился, считать ли Shahed конвенциональным оружием, ведь дроном управляет не оператор, а исключительно электроника, которая может ошибиться и забросить боеголовку по другим координатам. С другой стороны, крылатые ракеты работают по тому же принципу.

Павел Кащук также рассказал, как ВСУ борются с иранскими дронами-камикадзе Shahed. Поскольку систем ПВО не хватает, чтобы защитить всю территорию Украины, военные тренируются сбивать БПЛА с помощью стрелкового оружия.

Ранее основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов заявил, что в Украине есть все необходимое для массового производства дронов-камикадзе. По его мнению, стоит делать не аналоги Shahed, а БПЛА более легкой весовой категории с моторами от бензопил.