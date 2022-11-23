"Держава не допомагає": експерт пояснив, чому українці не можуть створити аналоги Shahed

Українські інженери здатні згодом зібрати власні далекобійні дрони-камікадзе, але їм не вистачає грошей і комплектуючих.

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Російські війська використовують іранські безпілотники лінійки Shahed для завдання ударів по Україні. Волонтер і засновник проєкту InfoCar Павло Кащук в інтерв'ю YouTube-каналу "ҐРУНТ" розповів, чому українці поки що не можуть відповісти загарбникам тією ж монетою.

Як стверджує Павло Кащук, дрони лінійки Shahed не варто вважати дивом техніки. За своєю суттю, це літаки, оснащені двигунами і простою електронікою для керування.

"Я б не відносив їх до того, що ми називаємо БПЛА. У моєму уявленні БПЛА — це щось технологічніше, наближене до розвідки, кероване. Shahed — це крилата ракета для бідних: менша за розмірами, дешевша, іноді ефективніша через свій розмір".

Порівняно з літаками, що виробляють на українському підприємстві "Антонов", збирати такі безпілотники дуже легко. Ось тільки українці не можуть за місяць виготовити аналогічні апарати, перебуваючи під обстрілами за умов дефіциту деталей і фінансів. Павло Кащук упевнений, що такі безпілотники в Україні зроблять, але виробництво триватиме чимало часу. "Як я бачу, держава поки що не хоче допомагати", — підкреслив Кащук.

Експерт звернув увагу, що проблема "Шахідів" уже давно обговорюється в інших країнах, зокрема в Азії, місцеві фахівці вивчили ці дрони та знають, як вони працюють. Цивілізований світ ще не визначився, чи Shahed вважати конвенційною зброєю, адже дроном керує не оператор, а виключно електроніка, яка може помилитися і закинути боєголовку по інших координатах. З іншого боку, крилаті ракети працюють за тим самим принципом.

Павло Кащук також розповів, як ЗСУ борються з іранськими дронами-камікадзе Shahed. Оскільки систем ППО не вистачає, щоб захистити всю територію України, військові тренуються збивати БПЛА за допомогою стрілецької зброї.

Раніше засновник проєкту A.Drones Юрій Касьянов заявив, що в Україні є все необхідне для масового виробництва дронів-камікадзе. На його думку, варто робити не аналоги Shahed, а БПЛА легшої вагової категорії з моторами від бензопил.