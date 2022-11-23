Гигантская батарея Tesla Megapacks сможет питать 300 тысяч домов: как она работает

Устройство поддержит работу британской ветряной электростанции.

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Великобритания строит самую большую батарею в Европе из десятков Tesla Megapacks. Об этом пишет сайт Data Center Dynamics.

Проект под названием Pillswood заканчивают строить в Восточном Йоркшире для поддержки огромной ветряной электростанции Dogger Bank мощностью 4,8 ГВт, которую планируют запусить 2023 году. Сама батарея из 40 Tesla Megapacks общей емкостью 196 МВтч обеспечит мощность до 98 МВт. Полность заряженная, она может питать около 300 тысяч домов более 2 часов.

Установка Pillswood находится рядом с подстанцией Creyke Beck компании National Grid, где должны быть подключены к сети фазы "A" и "B" ветряной электростанции Dogger Bank. Без большого хранилища National Grid пришлось бы отключать или урезать возможности ВЭС при низком потреблении электроэнергии. Из-за проблем с энергоснабжением Великобритании этой зимой проект решили ускорить: первый этап запуска батареи Pillswood состоится в декабре 2022 года, а второй — в марте 2023.

Tesla построила систему для британской энергокомпании Harmony Energy Limited. Комплекс батарей позволит электросети хранить возобновляемую энергию, чтобы накапливать энергию из возобновляемых источников и снизить потребность британцев в ископаемом топливе.

"Завершение и активизация схемы Pillswood, крупнейшей в своем роде в Европе по энергетической мощности, является важной вехой для Harmony Energy Income Trust, поскольку это первый из шести подобных проектов, которые Trust намеревается сдать в следующем году", — прокомментировал директор Harmony Energy Питер Кавана.

Это третий проект батареи, построенный Tesla для Harmony, и он намного больше, чем два предыдущих: Holes Bay мощностью 15 МВтч в Дорсете и проект Contego мощностью 68 МВтч в Западном Сассексе. Pillswood будет работать через Autobidder, алгоритмическую торговую платформу от Tesla, которая уже используется Holes Bay и Contego.