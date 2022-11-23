Виртуальная электростанция мощностью 600 МВтч обеспечит энергией тысячи домов

Проектом занимается американская компания Swell Energy.

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Компания Swell Energy собирает миллионы долларов, чтобы построить в США виртуальную электростанцию мощностью 600 МВтч. Подробности проекта сообщает издание Forbes.

Виртуальные электростанции являются новой технологией, которая с помощью специального оборудования объединяет в одну сеть дома с установленными солнечными батареями или другими хранилищами энергии. В случае отключения света или перебоев из-за чрезмерного потребления электричества, участники сети страхуют друг друга и делятся электричеством с нуждающимися соседями. В то же время, они накапливают избыточную энергию, производимую ветровыми или солнечными электростанциями.

Swell Energy обещает создать систему, которая объединит 26 000 систем хранения энергии, расположенных в домах и на предприятиях по всей территории Соединенных Штатов. Она объявила о привлечении $120 млн для реализации программы, и в нее уже инвестировали такие крупные компании, как SoftBank Vision Fund 2, Greenbacker Development Opportunities Fund I, LP, фонд Ares Infrastructure Opportunities и пенсионного фонда Ontario Power Generation.

Генеральный директор Swell Energy Сулеман Хан в 2015 году ушел из Tesla и стал соучредителем фирмы, занимающейся экологически чистыми технологиями. Тогда мало кто задумывался о домашних батареях, не говоря уже о виртуальных электростанциях.

"Мы думали, что в будущем батареи полностью изменят отношение людей к энергии. Мы обратились к людям, у которых уже были солнечные панели, и начали продавать батареи, чтобы улучшить их системы", — поделился предприниматель.

Как рассказал Сулеман Хан, некоторые коммунальные компании враждебно относились к американским семьям, устанавливающим солнечные станции на крышах. Коммунальщики опасались, что дешевая энергия снизит их заработок, а вдобавок перегрузит сеть лишней энергией. Но со временем многие предприятия осознали, что при установке настенных батарей дом снова становится абонентом коммунальных служб. При наличии правильной системы программного обеспечения солнечная энергия в сочетании с батареями может снижать нагрузку или балансировку энергосистемы в ключевые моменты.

Ранее писали, как Tesla незаметно построила виртуальную электростанцию в Японии. Она состоит из 300 батарей Powerwall, которые местная энергокомпания бесплатно установила на стенах домов на острове Миякодзима. С разрешения владельцев, оператор сети может перенаправлять лишнюю энергию в местную энергосеть и использовать для стабилизации системы в случае перебоев в работе газовых электростанций.