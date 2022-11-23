Віртуальна електростанція потужністю 600 МВтч забезпечить енергією тисячі будинків

Проєктом займається американська компанія Swell Energy.

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Компанія Swell Energy збирає мільйони доларів, щоб збудувати в США віртуальну електростанцію потужністю 600 МВтч. Подробиці проєкту повідомляє видання Forbes.

Віртуальні електростанції є новою технологією, яка за допомогою спеціального обладнання об'єднує одну мережу будинку з встановленими сонячними батареями або іншими сховищами енергії. У разі відключення світла або перебоїв через надмірне споживання електрики, учасники мережі страхують один одного і діляться електрикою з сусідами, що потребують. Водночас вони накопичують надлишкову енергію, вироблену вітровими чи сонячними електростанціями.

Swell Energy обіцяє створити систему, яка об'єднає 26 000 систем зберігання енергії, розташованих у будинках та на підприємствах по всій території Сполучених Штатів. Вона оголосила про залучення $120 млн для реалізації програми й в неї вже інвестували такі великі компанії, як SoftBank Vision Fund 2, Greenbacker Development Opportunities Fund I, LP, фонд Ares Infrastructure Opportunities та пенсійного фонду Ontario Power Generation.

Генеральний директор Swell Energy Сулеман Хан у 2015 році пішов з Tesla і став співзасновником фірми, що займається екологічно чистими технологіями. Тоді мало хто замислювався про домашні батареї, не кажучи вже про віртуальні електростанції.

"Ми думали, що в майбутньому батареї повністю змінять ставлення людей до енергії. Ми звернулися до людей, які вже мали сонячні панелі, і почали продавати батареї, щоб покращити їхні системи", — поділився підприємець.

Як розповів Сулеман Хан, деякі комунальні компанії вороже ставилися до американських сімей, які встановлюють сонячні станції на дахах. Комунальники побоювалися, що дешева енергія знизить їхній заробіток, а також перевантажить мережу зайвою енергією. Але згодом багато підприємств усвідомили, що при встановленні настінних батарей будинок знову стає абонентом комунальних служб. За наявності правильної системи програмного забезпечення сонячна енергія у поєднанні з батареями може знижувати навантаження або балансування енергосистеми у ключові моменти.

Раніше писали, як Tesla непомітно збудувала віртуальну електростанцію в Японії. Вона складається з 300 батарей Powerwall, які місцева енергокомпанія безплатно встановила на стінах будинків на острові Міякодзіма. З дозволу власників оператор мережі може перенаправляти зайву енергію в місцеву енергомережу та використовувати для стабілізації системи у разі перебоїв у роботі газових електростанцій.