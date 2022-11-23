Гігантська батарея Tesla Megapacks зможе живити 300 тисяч будинків: як вона працює

Пристрій підтримає роботу британської вітряної електростанції.

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Великобританія будує найбільшу батарею в Європі з десятків Tesla Megapacks. Про це пише вебсайт Data Center Dynamics.

Проєкт під назвою Pillswood закінчують будувати у Східному Йоркширі для підтримки величезної вітряної електростанції Dogger Bank потужністю 4,8 ГВт, яку планують запустити 2023 року. Сама батарея з 40 Tesla Megapacks загальною місткістю 196 МВтч забезпечить потужність до 98 МВт. Цілком заряджена, вона може живити близько 300 тисяч будинків понад 2 години.

Установка Pillswood знаходиться поруч з підстанцією Creyke Beck компанії National Grid, де мають бути підключені до мережі фази "A" та "B" вітряної електростанції Dogger Bank. Без великого сховища National Grid довелося б відключати чи врізати можливості ВЕС за низького споживання електроенергії. Через проблеми з енергопостачанням Великобританії цієї зими проєкт вирішили прискорити: перший етап запуску батареї Pillswood відбудеться у грудні 2022 року, а другий у березні 2023 року.

Tesla збудувала систему для британської енергокомпанії Harmony Energy Limited. Комплекс батарей дозволить електромережі зберігати відновлювану енергію, щоб накопичувати енергію з відновлюваних джерел та знизити потребу британців у викопному паливі.

"Завершення та активізація схеми Pillswood, найбільшої у своєму роді в Європі з енергетичної потужності, є важливою віхою для Harmony Energy Income Trust, оскільки це перший із шести подібних проєктів, які Trust має намір здати наступного року", — прокоментував директор Harmony Energy Пітер Кавана.

Це третій проєкт батареї, побудований Tesla для Harmony, і він набагато більший, ніж два попередні: Holes Bay потужністю 15 МВтч у Дорсеті та проєкт Contego потужністю 68 МВтч у Західному Сассексі. Pillswood працюватиме через Autobidder, алгоритмічну торгову платформу від Tesla, яка вже використовується Holes Bay та Contego.