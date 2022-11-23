Полностью электрическая подлодка Super Sub разгоняется до 18,5 км/ч, что делает ее самой быстрой

Весной 2023 года транспортное средство пройдет ходовые испытания.

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Компания U-BoatWorx презентовала электрическую подлодку Super Sub, рассчитанную на трех человек. В следующем году инженеры протестируют ее в реальных условиях, сообщает СМИ interestingengineering.com.

Известно, что аппарат располагает четырьмя двигателями мощностью 60 кВт. Ее корпус из акрила оснащен длинным хвостом и крыльями. Лодка вмещает двух пассажиров и капитана. Как заявляет компания-производитель, устройство может плыть на 7 морских узлов (12,95 км/ч) быстрее других подлодок.

[ + – ] Электрическая подлодка Super Sub

Подводный аппарат питается от легких литий-ионных батарей, которые при необходимости могут обеспечить тягу 9000 кг. Подводная лодка, в итоге, смогла развить максимальную скорость в 8 узлов (14,8 км/ч), пишет СМИ.

Чтобы усовершенствовать конструкцию электрической подлодки Super Sub, инженеры из U-Boat Worx обратились к коллегам из голландского морского научно-исследовательского института MARIN, которые специализируются на вычислительной динамике потока. После того, как корпус был доработан и прошел соответствующие тесты, во время которых добились оптимальных показателей динамики потока, оказалось, что Super Sub не уступает по своей эффективности любому современному электромобилю. Показатели максимальной скорости подводного аппарата тоже значительно улучшилась с 8 узлов до 10 узлов, утверждают представители компании-разработчика U-Boat Worx.

Подъем и погружение осуществляются под углом 30 градусов. Максимальная глубина погружения — 300 м. Super Sub позволит своим пассажирам плавать с дельфинами-афалинами и многими другими морскими существами, резюмируют журналисты.

Фокус писал ранее о подводной лодке Nemo, которой очень легко управлять. Ее можно приобрести для личного пользования.