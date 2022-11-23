Повністю електричний підводний човен Super Sub розганяється до 18,5 км/год, що робить його найшвидшим

Весною 2023 року транспортний засіб пройде ходові випробування.

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Компанія U-BoatWorx презентувала електричний підводний човен Super Sub, розрахований на трьох осіб. Наступного року інженери протестують його в реальних умовах, повідомляє ЗМІ interestingengineering.com.

Відомо, що апарат має чотири двигуни потужністю 60 кВт. Його корпус з акрилу оснащений довгим хвостом та крилами. Човен вміщує двох пасажирів та капітана. Як заявляє компанія-виробник, пристрій може пливти на 7 морських вузлів (12,95 км/год) швидше за інші підводні човни.

[ + – ] Електричний підводний човен Super Sub

Підводний апарат живиться від легких літій-іонних батарей, які за потреби можуть забезпечити тягу 9000 кг. Підводний човен, у результаті, зміг розвинути максимальну швидкість 8 вузлів (14,8 км/год), пише ЗМІ.

Щоб удосконалити конструкцію електричного підводного човна Super Sub, інженери з U-Boat Worx звернулися до колег з голландського морського науково-дослідного інституту MARIN, які спеціалізуються на обчислювальній динаміці потоку. Після того, як корпус доопрацювали і він пройшов відповідні тести, під час яких досягли оптимальних показників динаміки потоку, виявилося, що Super Sub не поступається своєю ефективністю будь-якому сучасному електромобілю. Показники максимальної швидкості підводного апарату теж значно покращали з 8 вузлів до 10 вузлів, стверджують представники компанії-розробника U-Boat Worx.

Підйом та занурення здійснюються під кутом 30 градусів. Максимальна глибина занурення — 300 м. Super Sub дозволить своїм пасажирам плавати з дельфінами-афалінами та багатьма іншими морськими істотами, резюмують журналісти.

Фокус писав раніше про підводний човен Nemo, яким дуже легко керувати. Його можна придбати для власного користування.