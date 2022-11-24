Новая нейросеть Stable Diffusion 2.0 рисует круче, чем DALL-E: как воспользоваться (фото)

Искусственный интеллект способен создавать суперреалистичные изображения.

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Компания Stability AI создала ИИ-программу Stable Diffusion 2.0 с открытым исходным кодом. Нейросеть умеет генерировать изображения, ориентируясь на текстовое описание и делает это очень качественно, сообщает interestingengineering.com.

Stability AI управляет кластером из более чем 4000 графических процессоров Nvidia A100 в Amazon Web Services (AWS), благодаря чему система искусственного интеллекта Stable Diffusion быстро обучается и создает невероятные картины, хотя во многом работает аналогично DALL-E 2 от Open AI и Designer от Microsoft, пишут журналисты.

Расходы на облачный сервис составляют более $50 млн, однако в компании планируют и в дальнейшем повышать эффективность нейросети. С этой целью удалось привлечь $101 млн от инвесторов.

Недавно нейросеть и ее создатели угодили в скандал, потому как люди с ее помощью создавали изображения сцен насилия и порнографию, используя портреты реальных людей. Разработчики пообещали решить эту проблему, но, в таком случае, возможно, исходный код перестанет быть открытым.

[ + – ] Рисунки от ИИ Stable Diffusion 2.0 Фото: Stability-AI

ИИ Stable Diffusion 2.0 работает на базе кодировщика OpenCLIP, разработанного совместно с LAION. Это помогло улучшить качество изображений, сгенерированных нейросетью. Версия 2.0 располагает технологией Upscaler Diffusion, повышающей разрешение изображения в 4 раза. Это позволит генерировать изображения с разрешением 2048x2048 и выше.

Инструкцию по установке приложения вы найдете здесь: platform.stability.ai/docs/features/text-to-image. Или можно зарегистрироваться на сайте beta.dreamstudio.ai, где вам будет доступна облегченная версия ИИ-художника.

[ + – ] Картины нейросети Stable Diffusion 2.0 Фото: Stability-AI

Первоначальная версия ИИ, который рисует, изменила правила игры в области генеративного искусственного интеллекта с открытым исходным кодом. Как отмечает Stability AI, Stable Diffusion 1.0 имела один из самых высоких баллов в рейтинге GitHub для программного обеспечения с открытым исходным кодом — 10 000 звезд, при чем за два месяца оценка выросла до 33 000 звезд.

Ранее мы сообщали о том, что ИИ MidJourney попросили изобразить освобождение Херсона.