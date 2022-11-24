Нова нейромережа Stable Diffusion 2.0 малює крутіше, ніж DALL-E: як скористатися (фото)

Штучний інтелект здатний створювати суперреалістичні зображення.

Related video

Компанія Stability AI створила ШІ-програму Stable Diffusion 2.0 із відкритим вихідним кодом. Нейромережа вміє генерувати зображення, орієнтуючись на текстовий опис та робить це дуже якісно, повідомляє interestingengineering.com.

Stability AI управляє кластером із понад 4000 графічних процесорів Nvidia A100 в Amazon Web Services (AWS), завдяки чому система штучного інтелекту Stable Diffusion швидко навчається та створює неймовірні картини, хоча багато в чому працює аналогічно DALL-E 2 від Open AI та Designer від Microsoft, пишуть журналісти.

Витрати на хмарний сервіс становлять понад $50 млн, однак у компанії планують і надалі підвищувати ефективність нейромережі. З цією метою вдалося залучити $101 млн від інвесторів.

Нещодавно нейромережа та її творці потрапили у скандал, бо люди з її допомогою створювали зображення сцен насильства та порнографію, використовуючи портрети реальних людей. Розробники пообіцяли розв'язати цю проблему, але, у такому разі, можливо, вихідний код перестане бути відкритим.

[ + – ] Малюнки від ШІ Stable Diffusion 2.0 Фото: Stability-AI

ШІ Stable Diffusion 2.0 працює на базі кодувальника OpenCLIP, розробленого спільно з LAION. Це допомогло покращити якість зображень, згенерованих нейромережею. Версія 2.0 має технологію Upscaler Diffusion, що підвищує роздільну здатність зображення в 4 рази. Це дозволить генерувати зображення з роздільною здатністю 2048x2048 і вище.

Інструкцію зі встановлення програми ви знайдете тут: platform.stability.ai/docs/features/text-to-image. Або можна зареєструватися на сайті beta.dreamstudio.ai, де вам буде доступна полегшена версія ШІ-художника.

[ + – ] Картини нейромережі Stable Diffusion 2.0 Фото: Stability-AI

Початкова версія ШІ, який малює, змінила правила гри в галузі генеративного штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом. Як зазначає Stability AI, Stable Diffusion 1.0 мала один із найвищих балів у рейтингу GitHub для програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом – 10 000 зірок, причому за два місяці оцінка зросла до 33 000 зірок.

Раніше ми повідомляли про те, що ШІ MidJourney попросили зобразити звільнення Херсона.