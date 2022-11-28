Создан новый вид роботов: они могут собирать самих себя и строить "что угодно" (фото)

Робот не нуждается в проводах для передачи электроэнергии и данных.

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Инженеры Массачусетского технологического института (MIT) создали единственного в своем роде робота, способного "расти". Такую машину можно будет применять в строительстве зданий, сборке транспортных средств и создании более крупных роботов, пишет ndtv.com.

Ученые из MIT на практике доказали, что робота можно создавать по частям, а потом обучить его делать то же самое. То есть, машина способна "дособирать" сама себя, имея при этом определенную конструкцию. Также машины могут собирать других ботов разных размеров. В итоге, роботы-"дети", созданные роботами-"мамами" будут функционировать как совершенно автономные устройства. Боты такого типа смогут собирать большие и сложные конструкции без особого труда, считают исследователи.

Согласно заявлению ученых, воксели (термин, заимствованный из компьютерной графики) лежат в основе системы роботов-сборщиков. Воксели отвечают за передачу энергии и данных, распределяя при этом ресурсы между разными частями будущей конструкции. Захватывая и прикрепляя дополнительные воксели, перемещаясь по сетке для сборки, робот "наращивает" функциональные части. Такая электроника называется структурной и не требует проводов и жгутов (или иных креплений) для передачи тока, данных и соединения деталей.

"Там нет проводов. Есть только структура", — подчеркивают инженеры.

Сами роботы состоят из множества вокселей, соединенных встык. Роботизированные устройства принимают решения на каждом этапе процесса сборки самого себя или другого бота.

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