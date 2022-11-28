Створено новий вид роботів: вони можуть збирати себе й будувати "що завгодно" (фото)

Робот не потребує проводів для передачі електроенергії І даних.

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Інженери Массачусетського технологічного інституту (MIT) створили єдиного свого роду робота, здатного "рости". Таку машину можна буде застосовувати В будівництві будівель, збиранні транспортних засобів І створенні більших роботів, пише ndtv.com.

учені з MIT на практиці довели, що робота можна створювати частинами, а потім навчити його робити те саме. Тобто машина здатна "дозбирати" сама себе, маючи при цьому певну конструкцію. Також машини можуть збирати інших роботів різних розмірів. У результаті роботи-"діти", створені роботами-"мамами", функціонуватимуть як абсолютно автономні пристрої. Боти такого типу зможуть збирати великі та складні конструкції без особливих зусиль, вважають дослідники.

Згідно із заявою вчених, вокселі (термін, запозичений із комп'ютерної графіки) лежать в основі системи роботів-збирачів. Вокселі відповідають за передачу енергії і даних, розподіляючи при цьому ресурси між різними частинами майбутньої конструкції. Захоплюючи та прикріплюючи додаткові вокселі, переміщаючись сіткою для складання, робот "нарощує" функціональні частини. Така електроніка називається структурною та не вимагає дротів і джгутів (чи інших кріплень) передачі струму, даних і з'єднання деталей.

"Там немає дротів. Є лише структура", — наголошують інженери.

Самі роботи складаються з безлічі вокселів, з'єднаних встик. Роботизовані пристрої ухвалюють рішення кожному етапі процесу складання себе чи іншого бота.

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