Россия и КНР могут начать войну в космосе. Что случится, если они будут сбивать спутники

Если спутники будут атакованы, это может привести к сбою наземных систем GPS, банковских систем, электросетей, связи служб быстрого реагирования и пр.

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Высокопоставленные военачальники США и Канады в ходе конференции Австралийского института стратегической политики, посвященной освоению космического пространства, высказали опасение, что РФ и КНР способны развязать войну на орбите, пишет The Guardian.

Если спутники будут атакованы, это может привести к сбою наземных систем GPS, банковских систем, электросетей, связи служб быстрого реагирования, вооруженных сил и пр.

По словам генерал-лейтенанта, начальника штаба Космических сил США Нины Арманьо, война, развязанная в космосе, будет весьма ощутима на Земле. Она полагает, что атаки на спутники смогут вывести из строя сети связи двумя способами: посредством прямой атаки или в следствии столкновения с обломками, образовавшимися от уничтоженных спутников. Арманьо объяснила, что американские военные отслеживают 600 обломков, которые возникли в 2007 году, когда КНР вывела из строя один из собственных спутников. Чтобы повредить космические аппараты вроде Международной космической станции или спутников США, нужно совсем немного. Даже самый маленький космический мусор может в этом "помочь".

Арманьо заявила, что США и союзники, включая Австралию, должны сотрудничать, чтобы сделать космос более устойчивым к любым возможным атакам. Например, предложила она, можно разрабатывать спутники меньших размеров, способные передвигаться быстрее, чем ныне существующие аппараты. Вдобавок ко всему спутники нового поколения должны будут уметь избегать не только обломков, но и атак.

Командующий авиацией Австралии Николас Хоган добавил, что в данном направлении Австралия, США и Канада будут работать вместе. Он считает защиту космического пространства большой проблемой, потому как, по его словам, "в космосе нет ни законов, ни правил, ни норм… и это одна из существенных проблем".

Ранее сообщалось, что новейшая спутниковая система, оснащенная датчиками, сможет вовремя сигнализировать о ракетах, выпущенных противником.