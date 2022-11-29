Росія та КНР можуть розпочати війну в космосі. Що трапиться, якщо вони збиватимуть супутники

Якщо супутники будуть атаковані, це може призвести до збою наземних систем GPS, банківських систем, електромереж, зв'язку служб швидкого реагування та ін.

Related video

Високопоставлені воєначальники США та Канади під час конференції Австралійського інституту стратегічної політики, присвяченої освоєнню космічного простору, висловили побоювання, що РФ та КНР здатні розв'язати війну на орбіті, пише The Guardian.

Якщо супутники будуть атаковані, це може призвести до збою наземних систем GPS, банківських систем, електромереж, зв'язку служб швидкого реагування, збройних сил та ін.

За словами генерал-лейтенантки, начальниці штабу Космічних сил США Ніни Арманьо, війна, розв'язана в космосі, буде дуже відчутною на Землі. Вона вважає, що атаки на супутники зможуть вивести з ладу мережі зв'язку двома способами: за допомогою прямої атаки або через зіткнення з уламками, що утворилися від знищених супутників. Арманьо пояснила, що американські військові відстежують 600 уламків, які виникли у 2007 році, коли КНР вивела з ладу один з власних супутників. Щоб пошкодити космічні апарати на кшталт Міжнародної космічної станції чи супутників США, потрібно зовсім небагато. Навіть найменше космічне сміття може в цьому "допомогти".

Арманьо заявила, що США та союзники, включно з Австралією, повинні співпрацювати, щоб зробити космос більш стійким до будь-яких можливих атак. Наприклад, запропонувала вона, можна розробляти супутники менших розмірів, здатні пересуватися швидше, ніж наявні апарати. До того ж супутники нового покоління повинні будуть вміти уникати не лише уламків, а й атак.

Командувач авіацією Австралії Ніколас Гоган додав, що в цьому напрямку Австралія, США та Канада працюватимуть разом. Він вважає захист космічного простору великою проблемою, тому що, за його словами, "у космосі немає ні законів, ні правил, ні норм... і це одна з суттєвих проблем".

Раніше повідомлялося, що новітня супутникова система, оснащена датчиками, зможе вчасно сигналізувати про ракети, випущені противником.