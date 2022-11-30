Роботы-убийцы будут приняты на службу в полицию США: зачем это понадобилось

Роботы, оснащенные взрывчаткой, будут атаковать очень опасных преступников, как предполагается.

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Согласно отчету Mission Local, недавно власти Сан-Франциско (США) проголосовали за то, чтобы разрешить городской полиции использовать потенциально смертоносных роботов с дистанционным управлением, но с оговоркой: только лишь в чрезвычайных ситуациях, пишет interestingengineering.com.

Многие правозащитники возмутились, когда узнали о результатах голосования. Тем не менее, в полицейском управлении Сан-Франциско заявили, что служители правопорядка в будущем смогут использовать роботов, оснащенных взрывными устройствами, боеприпасами, "чтобы дезориентировать вооруженных преступников или подозреваемых", если в конкретной ситуации нужно будет пойти на крайние меры.

Роботы будут использоваться только в экстремальных ситуациях, чтобы спасти или предотвратить гибель невинных людей, отмечается в заявлении. Кроме того, далеко не все высокопоставленные офицеры будут иметь возможность санкционировать применение вооруженных роботов.

Полицейское управление Сан-Франциско в настоящее время владеет 17-ю роботами, 12 из которых описываются как "полностью функциональные", что бы это ни значило. До сих пор машины ни разу не использовались для нападения на кого-либо, а применялись в ходе обезвреживания потенциальных взрывных устройств или же для наблюдения за конкретными участками, которые считались слишком опасными для присутствия там офицеров.

Новое предложение расширит возможности полицейских, которые должны будут управлять машинами, предварительно правильно оценив ситуацию и просчитав риски, пишет СМИ.

Ранее Фокус сообщал о том, что разработаны роботы, способные строить конструкции любого вида и сложности и даже создавать других автономных ботов.