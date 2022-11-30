Роботи-вбивці будуть прийняті на службу до поліції США: навіщо це знадобилося

Роботи, оснащені вибухівкою, атакуватимуть дуже небезпечних злочинців, як передбачається.

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Згідно зі звітом Mission Local, нещодавно влада Сан-Франциско (США) проголосувала за те, щоб дозволити міській поліції використовувати потенційно смертоносних роботів з дистанційним управлінням, але з застереженням: лише в надзвичайних ситуаціях, пише interestingengineering.com.

Багато правозахисників обурилися, коли довідалися про результати голосування. Проте в управлінні поліції Сан-Франциско заявили, що служителі правопорядку в майбутньому зможуть використовувати роботів, оснащених вибуховими пристроями, боєприпасами, "щоб дезорієнтувати озброєних злочинців або підозрюваних", якщо в конкретній ситуації потрібно буде піти на крайні заходи.

Роботи будуть використовуватися тільки в екстремальних ситуаціях, щоб врятувати або запобігти загибелі безневинних людей, наголошується в заяві. Крім того, далеко не всі високопосадовці матимуть можливість санкціонувати застосування озброєних роботів.

Управління поліції Сан-Франциско в цей час володіє 17-ма роботами, 12 з яких описуються як "цілком функціональні", що б це не означало. Досі машини жодного разу не використовувалися для нападу на будь-кого, а застосовувалися під час знешкодження потенційних вибухових пристроїв або для спостереження за конкретними ділянками, які вважалися надто небезпечними для присутності там офіцерів.

Нова пропозиція розширить можливості представників поліції, які мають керувати машинами, попередньо правильно оцінивши ситуацію та прорахувавши ризики, пише ЗМІ.

Раніше Фокус повідомляв про те, що розроблені роботи, здатні будувати конструкції будь-якого виду та складності та навіть створювати інших автономних ботів.