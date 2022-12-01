Новый чип Snapdragon 8 Gen 2 работает на 37% лучше, чем чип A16 Bionic от Apple

Такие заявления сделала компания Xiaomi, которая оснастит новыми процессорами телефоны линейки Xiaomi 13.

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Компания Xiaomi заявляет, что новый процессор Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm на 42% улучшает работоспособность графического чипа и вообще, что он производительнее, чем Apple A16 Bionic, пишет wccftech.com.

Согласно сообщению СМИ, Xiaomi уверяет, что теперь Android-смартфоны ни в чем не будут уступать iPhone. Телефоны линейки Xiaomi 13, презентация которых запланирована на 19 декабря этого года, будут оснащены чипами Snapdragon 8 Gen 2.

Известно, что самым шустрым чипом для телефонов считается Apple A16 Bionic, но в Xiaomi всеми силами пытаются обойти конкурента.

"Snapdragon 8 Gen 2 на 45% быстрее, чем Samsung Exynos 2200 в многоядерных рабочих нагрузках, с еще большим разрывом в производительности графического процессора", — говорится в материале.

Недавно в Twitter появился рекламный ролик, из которого можно подробнее узнать о возможностях китайского чипа. Итак, Snapdragon 8 Gen 2, как утверждает компания-производитель, на 37% более производительный, чем 6-ядерный A16 Bionic. Также заявляется о 42-процентном повышении производительности графического процессора. Данные результаты были получены в ходе тестов в лаборатории Xiaomi. СМИ пишет, что компания могла подтасовать факты, чтобы продукт выглядел более привлекательно.

"Один тест, который мы находим интересным, — это категория графического процессора. Dimensity 9200, который должен быть немного медленнее, чем Snapdragon 8 Gen 2, превзошел графический процессор A16 Bionic в GFXBench, причем со значительным отрывом. Исходя из этих заявлений, трудно не игнорировать производительность Adreno 740 на Snapdragon 8 Gen 2 и то, насколько он может приблизиться к A16 Bionic. В любом случае, мы не должны верить утверждениям Xiaomi и ждать реальных результатов независимого тестирования", — подытожили журналисты.