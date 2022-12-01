Новий чип Snapdragon 8 Gen 2 працює на 37% краще, ніж чип A16 Bionic від Apple

Такі заяви зробила компанія Xiaomi, яка оснастить новими процесорами телефони лінійки Xiaomi 13.

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Компанія Xiaomi заявляє, що новий процесор Snapdragon 8 Gen 2 від Qualcomm на 42% покращує працездатність графічного чипа і взагалі, що він продуктивніший, ніж Apple A16 Bionic, пише wccftech.com.

Згідно з повідомленням ЗМІ, Xiaomi запевняє, що тепер Android-смартфони ні в чому не поступатимуться iPhone. Телефони лінійки Xiaomi 13, презентація яких запланована на 19 грудня цього року, будуть оснащені чипами Snapdragon 8 Gen 2.

Відомо, що найшвидшим чипом для телефонів вважається Apple A16 Bionic, але в Xiaomi всіма силами намагаються обійти конкурента.

"Snapdragon 8 Gen 2 на 45% швидший, ніж Samsung Exynos 2200 у багатоядерних робочих навантаженнях, зі ще більшим розривом у продуктивності графічного процесора", — йдеться в матеріалі.

Нещодавно у Twitter з'явився рекламний ролик, із якого можна докладніше дізнатися про можливості китайського чипа. Отже, Snapdragon 8 Gen 2, як стверджує компанія-виробник, на 37% продуктивніший, ніж 6-ядерний A16 Bionic. Також заявляється про 42-відсоткове підвищення продуктивності графічного процесора. Дані результати були отримані під час тестів у лабораторії Xiaomi. ЗМІ пише, що компанія могла підтасувати факти, щоб продукт мав привабливіший вигляд.

"Один тест, який ми вважаємо цікавим, — це категорія графічного процесора. Dimensity 9200, який повинен бути трохи повільнішим, ніж Snapdragon 8 Gen 2, перевершив графічний процесор A16 Bionic у GFXBench, причому зі значним відривом. Виходячи з цих заяв, важко не ігнорувати продуктивність Adreno 740 на Snapdragon 8 Gen 2 і те, наскільки він може наблизитися до A16 Bionic. У будь-якому випадку, ми не повинні вірити твердженням Xiaomi та чекати на реальні результати незалежного тестування", — підсумували журналісти.