"Превращаем жизнь россиян в кошмар": бойцы ВСУ рассказали, на что способна Армия дронов

Игрушечные БПЛА превратили в серьезное оружие, которое дало Украине весомое преимущество во время контрнаступлений в Харьковской и Херсонской областях.

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Во время полномасштабной войны в Украине беспилотники превратились из редкого высокотехничного оружия, доступного немногим, до ключевого элемента, определяющего победу той или иной стороны. Издание The Washighton Post рассказало, как действует украинская армия дронов на передовой.

Новая роль беспилотников

Раньше беспилотники практически беспрепятственно применялись только одной стороной для поиска и поражения целей, например, в операциях США в Афганистане и на Ближнем Востоке. Но на войне между Россией и Украиной дроны применяются практически в каждой фазе боевых действий, а для противодействия им обе стороны активно используют средства ПВО и радиотехнической борьбы.

Главное преимущество современных БПЛА — это оптика. Войска могут вести бои на расстоянии многих километров, наблюдая за противником и прицеливаясь с помощью камер с высоты птичьего полета. Кроме того, существуют дроны, способные сбрасывать бомбы или запускать ракеты. ВСУ использовали такие аппараты для нанесения ударов по российским целям в оккупированном Крыму, а ВС РФ — по гражданской инфраструктуре.

Дешевые дроны — "глаза" ВСУ

Весной в Украине создали отряд "Очі", состоящий из групп по четыре человека с разведывательными БПЛА. Они действуют по всему восточному фронту, выполняя миссии каждый день, когда нет дождя — находят вражеские подразделения с воздуха и передают их координаты артиллеристам. Выбрав удобную позицию неподалеку от линии фронта, военные запускают генератор, заряжают от него запасные батареи и подключают спутниковый Интернет Starlink, чтобы транслировать видео с дрона ближайшим бригадам.

[ + – ] Тренировки ВСУ с дроном DJI Mavic в Харьковской области Фото: The Washington Post

Одна из таких групп рассказала, что пользуется квадрокоптер DJI Matrice 300 весом около восьми фунтов. Этот дрон стал одним из самых дешевых средств вооружения, ведь вместе с экранами и другим оборудованием обошелся в $40 тыс. Подобные коммерческие БПЛА сделали войну в Украине уникальной, поскольку обеспечивают широкий обзор поля боя и значительно повышают точность артиллерийского огня.

Еще дешевле стоят китайские дроны DJI Mavic (около $4000), которые используются обеими сторонами. Российский генерал Юрий Балуевский, который в прошлом был главнокомандующим ВС РФ, в своей книге назвал его "настоящим символом современной войны". По словам военных, сейчас на фронте так много "мавиков", что украинским солдатам порой трудно отличить — свой летит или чужой. Если дрон зависает над позицией вместо того, чтобы пролететь мимо, его могут попросту сбить.

Mavic — всего лишь один дрон из огромного списка. В арсенале ВСУ есть также EVO II производства Autel Robotics, которая, как и DJI, базируется в Китае, а также немецкие БПЛА Vector и кипрский Poseidon.

Как "Армия дронов" применяет БПЛА

В ноябре обычные квадрокоптеры помогли ВСУ провести стремительное наступление в Херсонской области. Подразделение спецназа делали взрывные снаряды, используя бутылки из-под газировки, и сбрасывали их на минные поля, расчищая путь сухопутным войскам.

[ + – ] Взрывчатка в бутылках из под "Кока-колы" Фото: The Washington Post

Квадрокоптеры Mavic чаще всего используют в качестве психологического оружия. К примеру, в Харькове добровольческий батальон "Хартия" сбрасывает с дронов небольшие боеприпасы на базы ВС РФ. Такие атаки не наносят существенного ущерба, однако заставляют солдат находиться в постоянном страхе за свою жизнь и ожидать более мощных ударов.

"Мы можем постоянно превращать их жизнь в кошмар", — сказал Александр Дубинский, оператор беспилотника из "Хартии".

Ранее стало известно, как украинский дрон уничтожил базу ВС РФ, обеспечив контрнаступление ВСУ под Харьковом. Операторы завели беспилотник в Белгородскую область, где обнаружили множество российских разведчиков "Орлан-10". Без них россияне не смогли следить и быстро реагировать на действия украинских военных.