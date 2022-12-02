"Перетворюємо життя росіян на жахіття": бійці ЗСУ розповіли, на що здатна Армія дронів

Іграшкові БПЛА перетворили на серйозну зброю, яка надала Україні вагому перевагу під час контрнаступів у Харківській та Херсонській областях.

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Під час повномасштабної війни в Україні безпілотники перетворилися з рідкісної високотехнічної зброї, доступної небагатьом, до ключового елемента, що визначає перемогу тієї чи іншої сторони. Видання The Washighton Post розповіло, як діє українська армія дронів на передовій.

Нова роль безпілотників

Раніше безпілотники практично безперешкодно застосовувалися лише однією стороною для пошуку та ураження цілей, наприклад, в операціях США в Афганістані та на Близькому Сході. Але на війні між Росією та Україною дрони застосовуються практично у кожній фазі бойових дій, а для протидії їм обидві сторони активно використовують засоби ППО та радіотехнічної боротьби.

Головна перевага сучасних БПЛА — це оптика. Війська можуть вести бої на відстані багатьох кілометрів, спостерігаючи за ворогом і прицілюючись за допомогою камер з висоти пташиного польоту. Крім того, існують дрони, здатні скидати бомби або запускати ракети. ЗСУ використовували такі апарати для завдання ударів по російських цілях в окупованому Криму, а ЗС РФ — по цивільній інфраструктурі.

Дешеві дрони — "очі" ЗСУ

Навесні в Україні створили загін "Очі", що складається з груп по чотири особи з розвідувальними БПЛА. Вони діють по всьому східному фронту, виконуючи місії щодня, коли немає дощу, знаходять ворожі підрозділи з повітря і передають їх координати артилеристам. Вибравши зручну позицію неподалік лінії фронту, військові запускають генератор, заряджають від нього запасні батареї і підключають супутниковий інтернет Starlink, щоб транслювати відео з дрона найближчим бригадам.

[ + – ] Тренування ЗСУ з дроном DJI Mavic в Харківській області Фото: The Washington Post

Одна з таких груп розповіла, що користується квадрокоптером DJI Matrice 300 вагою близько восьми фунтів. Цей дрон став одним із найдешевших засобів озброєння, адже разом з екранами та іншим обладнанням коштував $40 тис. Такі комерційні БПЛА зробили війну в Україні унікальною, оскільки забезпечують широкий огляд поля бою і значно підвищують точність артилерійського вогню.

Ще дешевше коштують китайські дрони DJI Mavic (близько $4000), які використовують обидві сторони. Російський генерал Юрій Балуєвський, який у минулому був головнокомандувачем ЗС РФ, у своїй книзі назвав його "справжнім символом сучасної війни". За словами військових, зараз на фронті так багато "мавіків", що українським солдатам часом важко відрізнити — свій летить чи чужий. Якщо дрон зависає над позицією замість того, щоб пролетіти повз, його можуть просто збити.

Mavic — лише один дрон з величезного списку. В арсеналі ЗСУ є також EVO II виробництва Autel Robotics, яка, як і DJI, базується в Китаї, а також німецькі БПЛА Vector та кіпрський Poseidon.

Як "Армія дронів" застосовує БПЛА

У листопаді звичайні квадрокоптери допомогли ЗСУ провести стрімкий наступ у Херсонській області. Підрозділ спецназу робили вибухові снаряди, використовуючи пляшки з-під газованої води, та скидали їх на мінні поля, розчищаючи шлях сухопутним військам.

[ + – ] Вибухівка у пляшках з-під "Кока-коли" Фото: The Washington Post

Квадрокоптери Mavic найчастіше використовують як психологічну зброю. Наприклад, у Харкові добровольчий батальйон "Хартія" скидає з дронів невеликі боєприпаси на бази ЗС РФ. Такі атаки не завдають істотних збитків, проте змушують солдатів перебувати в постійному страху за своє життя і чекати на потужніші удари.

"Ми можемо постійно перетворювати їхнє життя на жах", — сказав Олександр Дубінський, оператор безпілотника з "Хартії".

Раніше стало відомо, як український дрон знищив базу ЗС РФ, забезпечивши контрнаступ ЗСУ під Харковом. Оператори завели безпілотник до Білгородської області, де виявили безліч російських розвідників "Орлан-10". Без них росіяни не змогли стежити та швидко реагувати на дії українських військових.