Беспилотная подлодка Cetus сможет выслеживать врага, проплыв более 1800 км (фото)

Инженеры заявляют, что глубина, на которую сможет погрузиться Cetus, — беспрецедентная.

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Компания MSubs разработает для Королевского флота Великобритании подводную автономную лодку. На проект планируется потратить $19 млн, передает interestingengineering.com.

В военном ведомстве надеются получить готовый к эксплуатации аппарат в 2024 году. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что подлодки Cetus и корабли MROS повысят безопасность территориальных вод страны, а также помогут союзникам "противостоять растущим угрозам".

Предполагается, что беспилотник можно будет задействовать как самостоятельно, так и в паре с классическими подлодками типа Astute. Также машина сможет функционировать со всеми кораблями британского флота и флотов союзников.

[ + – ] Автономная подлодка Cetus

Максимальная рабочая глубина Cetus превысит ту, которой достигают судна современного подводного флота, говорится в материале, однако никаких точных данных издание не называет. Зато СМИ уточняет, что за одну миссию аппарат сможет преодолеть до 1000 миль (1850 км). Габариты у автономной подлодки следующие:

длина — 12 м,

диаметр — 2,2 м,

вес — 17 т.

"Подводная лодка без экипажа станет самой большой в европейском флоте", — подчеркивает медиа.

Несмотря на столь внушительные габариты, устройство можно будет перевозить в специальном контейнере, если возникнет такая необходимость.

[ + – ] Беспилотник Cetus Фото: Royal Navy

Известно, что подводные дроны используются, прежде всего, для разведки, а далее такие цели, как разминирование или наведение на судна противника. Cetus, скорее всего, будет выполнять либо одну, либо несколько таких функций.

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