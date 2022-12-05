Безпілотний підводний човен Cetus зможе відстежувати ворога, пропливши понад 1800 км (фото)

Інженери заявляють, що глибина, на яку зможе зануритися Cetus, є безпрецедентною.

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Компанія MSubs розробить для Королівського флоту Великобританії підводний автономний човен. На проєкт планується витратити $19 млн, повідомляє interestingengineering.com.

У військовому відомстві сподіваються отримати готовий до експлуатації апарат у 2024 році. Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що підводні човни Cetus і кораблі MROS підвищать безпеку територіальних вод країни, а також допоможуть союзникам "протистояти загрозам, що зростають".

Передбачається, що безпілотник можна буде задіяти як самостійно, так і в парі з класичними підводними човнами Astute. Також машина зможе функціонувати з усіма кораблями британського флоту та флотів союзників.

[ + – ] Автономний підводний човен

Максимальна робоча глибина Cetus перевищить ту, якої досягають судна сучасного підводного флоту, йдеться у матеріалі, проте жодних точних даних видання не називає. Однак ЗМІ уточнюють, що за одну місію апарат зможе подолати до 1000 миль (1850 км). Габарити в автономного підводного човна такі:

довжина — 12 м,

діаметр — 2,2 м,

вага — 17 т.

"Підводний човен без екіпажу стане найбільшим у європейському флоті", — наголошує медіа.

Попри такі значні габарити, пристрій можна буде перевозити в спеціальному контейнері, якщо виникне така необхідність.

[ + – ] Безпілотник Cetus Фото: Royal Navy

Відомо, що підводні дрони використовуються насамперед для розвідки, а далі для таких цілей як розмінування або наведення на судна противника. Cetus, найімовірніше, виконуватиме або одну, або кілька таких функцій.

Раніше ми писали про те, що БПЛА Байрактар можна буде запускати з морських суден. Авіаносці розробляються спеціально під військові летючі дроти. З пілотованими літаками вони не працюватимуть.