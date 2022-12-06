Бум производства электроники: в Китае открываются новые и заброшенные фабрики

Huawei в сотрудничестве с китайскими партнерами наращивает производственные мощности, чтобы противостоять Apple, Samsung и другим иностранным конкурентам.

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В Китае массово запускают новые и открывает давно заброшенные заводы по производству электроники, чтобы противостоять санкциям США. Подробности сообщает сайт Nikkei Asia.

Один из крупнейших производителей смартфонов и другой техники Huawei Technologies попал в санкционный список США в 2020 году. Раньше компания конкурировала с мировыми гигантами Apple и Samsung, разрабатывала собственные чипы и заказывала их печать за рубежом, в том числе у крупнейшего тайваньского производителя Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) и японской Sony.

После введения санкций она лишилась возможности покупать электронику без лицензии США, в том числе выпускать собственные чипы за границей. В итоге в 2021 году выручка Huawei упала на 28,6%, а сам бренд опустился со 2-го на 10-е место в мировом рейтинге по поставкам смартфонов.

Huawei пришлось положиться на китайских поставщиков и даже заняться производством чипов самостоятельно. Теперь же появилась информация, что производитель скрытно налаживает мощную цепочку поставок внутри Китая. С помощью местных властей и партнеров компания запускает новую сеть для сборки чипов в Пекине, Ухане, Циндао и Шэньчжэне с целью заменить иностранных производителей и поставщиков, вернуть производство чипов Huawei для базовых телекоммуникационных станций, камер наблюдения и смартфонов, а также заняться производством автомобильных чипов.

Производитель микросхем памяти Fujian Jinhua Integrated Circuit Co. (JHICC) также пострадал из-за санкций США. Компания приостановила работу в 2018 году, когда Вашингтон обвинил ее в краже коммерческой тайны, но теперь, по информации источников постепенно возобновляет производство после появления загадочного партнера, в частности, запускает завод в портовом городе Цюаньчжоу на юго-востоке Китая, который четыре года простаивал без дела. Недавно производитель чипов недавно нескольким поставщикам, что хотел бы удвоить свои производственные мощности за два года.

Как утверждают источники, JHICC стала частью новой цепочки производственных поставок, которую Huawei тайно строит по всему Китаю, от Пекина до своей базы в Шэньчжэне. Недавно на завод в Цюаньчжоу прибыли автобусы от Huawei Technologies с инженерами, специалистами по закупкам и финансам которые помогают вновь наладить производство. Они просят коллег из JHICC называть их английскими именами, а не китайскими, чтобы не привлекать внимание, но в компании знают, на кого работают.

Тем временем через дорогу от JHICC малоизвестный поставщик услуг по упаковке чипов Quliang Electronics строит собственный завод на территории размером с 20 футбольных полей. Осведомленные источники сообщили Nikkei, что JHICC и Quliang работают на одного и того же крупного клиента.

"Большая часть нашей продукции предназначена для Huawei. Наша рабочая сила уже насчитывает около 2700 человек, и сейчас мы строим вторую очередь завода", — заявил один из сотрудников Quliang.

Эксперты утверждают, что Huawei решила не бороться с конкурентами, такими как Apple, напрямую, а развивать производство микросхем для базовых станций мобильной связи, камер наблюдения, автомобилей и смартфонов. В то же время компания выходит на растущий сегмент силовых полупроводников, чтобы удовлетворить спрос автопроизводителей, строящих новые электромобили. Huawei также перестраивает всю цепочку поставок, включая производство, упаковку и укладку. Вскоре другим китайским производителям, таким как YMTC или SMIC, возможно, придется последовать ее примеру, чтобы спасти бизнес на фоне американских санкций.

"Это займет много времени и усилий, но Huawei имеет на своей стороне все местные органы власти. Он по-прежнему является национальным чемпионом и наверняка представляет команду Китая. Стоимость на данный момент не является главной заботой Huawei. Первоочередной задачей является выяснить, есть ли способы обойти санкции США", — сказал Nikkei один из представителей отрасли, знакомый с планом Huawei.

Ранее писали, что почти половина чипов, поставляемых Китаев в Россию, оказываются бракованными. За последнее время процент брака вырос с 2% до 40%, и причиной считают новые санкции США против КНР.