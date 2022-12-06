Бум виробництва електроніки: у Китаї відкриваються нові та закинуті фабрики

Huawei у співпраці з китайськими партнерами нарощує виробничі потужності, щоб протистояти Apple, Samsung та іншим іноземним конкурентам.

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У Китаї масово запускають нові та відкривають давно забуті заводи з виробництва електроніки, щоб протистояти санкціям США. Подробиці повідомляє сайт Nikkei Asia.

Один з найбільших виробників смартфонів та іншої техніки Huawei Technologies потрапив до списку санкцій США у 2020 році. Раніше компанія конкурувала зі світовими гігантами Apple та Samsung, розробляла власні чипи та замовляла їх друк за кордоном, зокрема у найбільшого тайванського виробника Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) та японської Sony.

Після введення санкцій вона втратила можливість купувати електроніку без ліцензії США, зокрема випускати власні чипи за кордоном. У результаті у 2021 році виторг Huawei впав на 28,6%, а сам бренд опустився з 2-го на 10-е місце у світовому рейтингу з постачання смартфонів.

Huawei довелося покластися на китайських постачальників і навіть зайнятися виробництвом чипів самостійно. Тепер же з'явилася інформація, що виробник потай налагоджує потужний ланцюжок поставок усередині Китаю. За допомогою місцевої влади та партнерів компанія запускає нову мережу для складання чипів у Пекіні, Ухані, Ціндао та Шеньчжені з метою замінити іноземних виробників та постачальників, повернути виробництво чипів Huawei для базових телекомунікаційних станцій, камер спостереження та смартфонів, а також зайнятися виробництвом автомобільних чипів.

Виробник мікросхем пам'яті Fujian Jinhua Integrated Circuit Co. (JHICC) також постраждав через санкції США. Компанія призупинила роботу у 2018 році, коли Вашингтон звинуватив її в крадіжці комерційної таємниці, але тепер, за інформацією джерел, поступово відновлює виробництво після появи загадкового партнера, зокрема, запускає завод у портовому місті Цюаньчжоу на південному сході Китаю, який чотири роки простоював без справи. Нещодавно виробник чипів нещодавно кільком постачальникам, що хотів би подвоїти свої виробничі потужності за два роки.

Як стверджують джерела, JHICC стала частиною нового ланцюжка виробничих поставок, який Huawei таємно будує по всьому Китаю, від Пекіна до своєї бази в Шеньчжені. Нещодавно на завод у Цюаньчжоу прибули автобуси від Huawei Technologies з інженерами, фахівцями із закупівель та фінансів, які допомагають знову налагодити виробництво. Вони просять колег із JHICC називати їх англійськими іменами, а не китайськими, щоб не привертати увагу, але у компанії знають, на кого працюють.

Тим часом через дорогу від JHICC маловідомий постачальник послуг з упаковки чипів Quliang Electronics будує власний завод на території розміром з 20 футбольних полів. Поінформовані джерела повідомили Nikkei, що JHICC і Quliang працюють на одного і того ж таки великого клієнта.

"Більша частина нашої продукції призначена для Huawei. Наша робоча сила вже налічує близько 2700 осіб, і зараз ми будуємо другу чергу заводу", — заявив один зі співробітників Quliang.

Експерти стверджують, що Huawei вирішила не боротися з конкурентами, такими як Apple безпосередньо, а розвивати виробництво мікросхем для базових станцій мобільного зв'язку, камер спостереження, автомобілів і смартфонів. Водночас компанія виходить на сегмент силових напівпровідників, що зростає, щоб задовольнити попит автовиробників, що будують нові електромобілі. Huawei також перебудовує весь ланцюжок поставок, включаючи виробництво, упаковку та укладання. Незабаром іншим китайським виробникам, таким як YMTC або SMIC, можливо, доведеться наслідувати її приклад, щоб врятувати бізнес на тлі американських санкцій.

"Це займе багато часу та зусиль, але Huawei має на своєму боці всі місцеві органи влади. Він, як і раніше, є національним чемпіоном і, напевно, представляє команду Китаю. Вартість на цей момент не є головною турботою Huawei. Першочерговим завданням є з'ясувати, чи є способи обійти санкції США", — сказав Nikkei один із представників галузі, знайомий із планом Huawei.

Раніше писали, що майже половина чипів, що поставляються Китаєм до Росії, виявляються бракованими. Останнім часом відсоток шлюбу зріс із 2% до 40%, і причиною вважають нові санкції США проти КНР.