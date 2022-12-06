Карта тревог, генератор и Арестович : Google назвал самые популярные запросы в 2022 году
"Карту воздушных тревог" в Google назвали запросом года в Украине. В категории география Украины больше всего запросов было о Гостомеле, Буче и Мариуполе.
"Карту воздушных тревог" в Google назвали запросом года в Украине. В категории география Украины больше всего запросов было о Гостомеле, Буче и Мариуполе. А "Дом Дракона" стал сериалом года, по версии Google.
Официальный блог "Google Украина" опубликовал самые популярные запросы за 2022 год. Представители поискового гиганта проанализировали, что чаще всего искали пользователи в Украине, и какие темы вызвали наибольший интерес. Об этом сообщается в публикации блога.
Самым популярным запросом в течение года стал "Карта воздушных тревог", на втором месте — "Новости Украины", на третьем — "єДопомога". Ко всему прочему, в топ-10 оказались такие запросы, как "Карта Украины", "Байрактар", а также новый сезон ТВ-шоу "Холостяк".
Арестович — человек года
Наибольший рост среди поисковых запросов в категории "Персона" за 2022 год получил советник ОП Украины Алексей Арестович. Пользователи также искали информацию о "Призраке Киева", главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, бывшим британском премьере Борисе Джонсоне и главе Николаевской ОВА Виталии Киме.
Жители Украины интересовали известными людьми, которые умерли в 2022 году. Больше всего искали информацию сведения о Владимире Жириновском, Руслане Писанке, Юрии Шатунове и Елизавете II.
Несмотря на войну жители Украины находили время для просмотра фильмов. В этой категории пользователей больше заинтересовал новый фильм из вселенной Marvel "Человек-паук: Домой пути нет". В топ-10 вошла комедия "Не смотрите вверх", детектив "Смерть на Ниле" и "Пурпурные сердца".
В категории география Украины больше всего запросов было о Гостомеле, Буче и Мариуполе. Украинские пользователи также искали информацию о Чернобаевке, Херсоне и острове Змеиный.
Генератор — "покупка года" в Украине
В категории "покупки" больше всего запросов было об электрогенераторах. Другие популярные запросы: "где купить соль", "бронежилет", марку "русский корабль", свечи, повербанк и Starlink.
В текущем году украинцы искали ответы на вопросы о том, что такое SWIFT, лендлиз и чрезвычайное положение. Паляница, Байрактар и блекаут тоже были в числе популярных запросов.
Самые популярные запросы в Google в 2022 году (на языке оригинала):
- Карта повітряних тривог;
- Новини України;
- єДопомога;
- Карта Украины;
- Жириновский;
- Арестович;
- Путин;
- Холостяк 2022;
- Байрактар;
- Гостомель.
Персона года:
- Алексей Арестович;
- Владимир Путин;
- Виктор Медведчук;
- Призрак Киева;
- Валерий Залужный;
- Оксана Марченко;
- Юрий Подоляка;
- Борис Джонсон;
- Виталий Ким;
- Неси Пелоси.
Ушли навсегда:
- Владимир Жириновский;
- Руслана Писанка;
- Юрий Шатунов;
- Елизавета Вторая;
- Леонид Кравчук;
- Михаил Горбачев;
- Борис Моисеев;
- Кирилл Стремоусов;
- Леонид Куравлев;
- Денис Киреев.
Украинская география:
- Гостомель;
- Буча;
- Мариуполь;
- Чорнобаевка;
- Кременчуг;
- Балаклея;
- Херсон;
- Остров Змеиный;
- Николаев;
- Славутич.
Покупки:
- Генератор;
- Соль;
- Бронежилет;
- Марка "русский корабль";
- Свечки;
- Повербанк;
- Инвертор 12В-220В;
- Книги єДопомога;
- Калий йодид;
- Starlink.
Вопрос: "Что такое?"
- Swift;
- Ленд лиз;
- Чрезвычайное положение;
- НАТО;
- Военное положение;
- Паляница;
- Байрактар;
- Дефолт;
- Общая мобилизация;
- Блэкаут.
Фильмы:
- "Человек-паук: Домой пути нет";
- "Не смотрите вверх";
- "Смерть на Ниле";
- "Пурпурные сердца";
- "Тор: Любовь и гром";
- "Пой 2";
- "Бешенная свадьба 3";
- "Три богатыря и конь на троне";
- "Дом Гуччи";
- "Быстрее пули/Скоростной поезд".
Сериал:
- "Дом дракона";
- Эйфория;
- "Услышь меня";
- "Мажор 4 сезон";
- "Острые козырьки 6 сезон";
- "Выдуманная Анна";
- "И просто так…";
- "Игра в кальмара";
- "Песочный человек";
- "Очень странные дела 4".
Напомним, что корпорация Google выделила Украине 2 млн долларов. Такое заявление сделал глава Минцифры Михаил Федоров.
Ранее Фокус сообщал, что Google и Geely презентовали беспилотное такси. Автомобили Zeekr M-Vision появятся в США в 2024 году.