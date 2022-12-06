Карта тревог, генератор и Арестович : Google назвал самые популярные запросы в 2022 году

"Карту воздушных тревог" в Google назвали запросом года в Украине. В категории география Украины больше всего запросов было о Гостомеле, Буче и Мариуполе.

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"Карту воздушных тревог" в Google назвали запросом года в Украине. В категории география Украины больше всего запросов было о Гостомеле, Буче и Мариуполе. А "Дом Дракона" стал сериалом года, по версии Google.

Официальный блог "Google Украина" опубликовал самые популярные запросы за 2022 год. Представители поискового гиганта проанализировали, что чаще всего искали пользователи в Украине, и какие темы вызвали наибольший интерес. Об этом сообщается в публикации блога.

Самым популярным запросом в течение года стал "Карта воздушных тревог", на втором месте — "Новости Украины", на третьем — "єДопомога". Ко всему прочему, в топ-10 оказались такие запросы, как "Карта Украины", "Байрактар", а также новый сезон ТВ-шоу "Холостяк".

Арестович — человек года

Наибольший рост среди поисковых запросов в категории "Персона" за 2022 год получил советник ОП Украины Алексей Арестович. Пользователи также искали информацию о "Призраке Киева", главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, бывшим британском премьере Борисе Джонсоне и главе Николаевской ОВА Виталии Киме.

Жители Украины интересовали известными людьми, которые умерли в 2022 году. Больше всего искали информацию сведения о Владимире Жириновском, Руслане Писанке, Юрии Шатунове и Елизавете II.

Несмотря на войну жители Украины находили время для просмотра фильмов. В этой категории пользователей больше заинтересовал новый фильм из вселенной Marvel "Человек-паук: Домой пути нет". В топ-10 вошла комедия "Не смотрите вверх", детектив "Смерть на Ниле" и "Пурпурные сердца".

В категории география Украины больше всего запросов было о Гостомеле, Буче и Мариуполе. Украинские пользователи также искали информацию о Чернобаевке, Херсоне и острове Змеиный.

Генератор — "покупка года" в Украине

В категории "покупки" больше всего запросов было об электрогенераторах. Другие популярные запросы: "где купить соль", "бронежилет", марку "русский корабль", свечи, повербанк и Starlink.

В текущем году украинцы искали ответы на вопросы о том, что такое SWIFT, лендлиз и чрезвычайное положение. Паляница, Байрактар и блекаут тоже были в числе популярных запросов.

Самые популярные запросы в Google в 2022 году (на языке оригинала):

Карта повітряних тривог;

Новини України;

єДопомога;

Карта Украины;

Жириновский;

Арестович;

Путин;

Холостяк 2022;

Байрактар;

Гостомель.

Персона года:

Алексей Арестович;

Владимир Путин;

Виктор Медведчук;

Призрак Киева;

Валерий Залужный;

Оксана Марченко;

Юрий Подоляка;

Борис Джонсон;

Виталий Ким;

Неси Пелоси.

Ушли навсегда:

Владимир Жириновский;

Руслана Писанка;

Юрий Шатунов;

Елизавета Вторая;

Леонид Кравчук;

Михаил Горбачев;

Борис Моисеев;

Кирилл Стремоусов;

Леонид Куравлев;

Денис Киреев.

Украинская география:

Гостомель;

Буча;

Мариуполь;

Чорнобаевка;

Кременчуг;

Балаклея;

Херсон;

Остров Змеиный;

Николаев;

Славутич.

Покупки:

Генератор;

Соль;

Бронежилет;

Марка "русский корабль";

Свечки;

Повербанк;

Инвертор 12В-220В;

Книги єДопомога;

Калий йодид;

Starlink.

Вопрос: "Что такое?"

Swift;

Ленд лиз;

Чрезвычайное положение;

НАТО;

Военное положение;

Паляница;

Байрактар;

Дефолт;

Общая мобилизация;

Блэкаут.

Фильмы:

"Человек-паук: Домой пути нет";

"Не смотрите вверх";

"Смерть на Ниле";

"Пурпурные сердца";

"Тор: Любовь и гром";

"Пой 2";

"Бешенная свадьба 3";

"Три богатыря и конь на троне";

"Дом Гуччи";

"Быстрее пули/Скоростной поезд".

Сериал:

"Дом дракона";

Эйфория;

"Услышь меня";

"Мажор 4 сезон";

"Острые козырьки 6 сезон";

"Выдуманная Анна";

"И просто так…";

"Игра в кальмара";

"Песочный человек";

"Очень странные дела 4".

Напомним, что корпорация Google выделила Украине 2 млн долларов. Такое заявление сделал глава Минцифры Михаил Федоров.

Ранее Фокус сообщал, что Google и Geely презентовали беспилотное такси. Автомобили Zeekr M-Vision появятся в США в 2024 году.