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Диджитал Российско-украинская война

Карта тревог, генератор и Арестович : Google назвал самые популярные запросы в 2022 году

Алексей Арестович
Фото: Facebook | Алексей Арестович

"Карту воздушных тревог" в Google назвали запросом года в Украине. В категории география Украины больше всего запросов было о Гостомеле, Буче и Мариуполе.

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"Карту воздушных тревог" в Google назвали запросом года в Украине. В категории география Украины больше всего запросов было о Гостомеле, Буче и Мариуполе. А "Дом Дракона" стал сериалом года, по версии Google.

Официальный блог "Google Украина" опубликовал самые популярные запросы за 2022 год. Представители поискового гиганта проанализировали, что чаще всего искали пользователи в Украине, и какие темы вызвали наибольший интерес. Об этом сообщается в публикации блога.

Самым популярным запросом в течение года стал "Карта воздушных тревог", на втором месте — "Новости Украины", на третьем — "єДопомога". Ко всему прочему, в топ-10 оказались такие запросы, как "Карта Украины", "Байрактар", а также новый сезон ТВ-шоу "Холостяк".

Арестович — человек года

Наибольший рост среди поисковых запросов в категории "Персона" за 2022 год получил советник ОП Украины Алексей Арестович. Пользователи также искали информацию о "Призраке Киева", главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, бывшим британском премьере Борисе Джонсоне и главе Николаевской ОВА Виталии Киме.

Жители Украины интересовали известными людьми, которые умерли в 2022 году. Больше всего искали информацию сведения о Владимире Жириновском, Руслане Писанке, Юрии Шатунове и Елизавете II.

Несмотря на войну жители Украины находили время для просмотра фильмов. В этой категории пользователей больше заинтересовал новый фильм из вселенной Marvel "Человек-паук: Домой пути нет". В топ-10 вошла комедия "Не смотрите вверх", детектив "Смерть на Ниле" и "Пурпурные сердца".

В категории география Украины больше всего запросов было о Гостомеле, Буче и Мариуполе. Украинские пользователи также искали информацию о Чернобаевке, Херсоне и острове Змеиный.

Генератор — "покупка года" в Украине

В категории "покупки" больше всего запросов было об электрогенераторах. Другие популярные запросы: "где купить соль", "бронежилет", марку "русский корабль", свечи, повербанк и Starlink.

В текущем году украинцы искали ответы на вопросы о том, что такое SWIFT, лендлиз и чрезвычайное положение. Паляница, Байрактар и блекаут тоже были в числе популярных запросов.

Самые популярные запросы в Google в 2022 году (на языке оригинала):

  • Карта повітряних тривог;
  • Новини України;
  • єДопомога;
  • Карта Украины;
  • Жириновский;
  • Арестович;
  • Путин;
  • Холостяк 2022;
  • Байрактар;
  • Гостомель.

Персона года:

  • Алексей Арестович;
  • Владимир Путин;
  • Виктор Медведчук;
  • Призрак Киева;
  • Валерий Залужный;
  • Оксана Марченко;
  • Юрий Подоляка;
  • Борис Джонсон;
  • Виталий Ким;
  • Неси Пелоси.

Ушли навсегда:

  • Владимир Жириновский;
  • Руслана Писанка;
  • Юрий Шатунов;
  • Елизавета Вторая;
  • Леонид Кравчук;
  • Михаил Горбачев;
  • Борис Моисеев;
  • Кирилл Стремоусов;
  • Леонид Куравлев;
  • Денис Киреев.

Украинская география:

  • Гостомель;
  • Буча;
  • Мариуполь;
  • Чорнобаевка;
  • Кременчуг;
  • Балаклея;
  • Херсон;
  • Остров Змеиный;
  • Николаев;
  • Славутич.

Покупки:

  • Генератор;
  • Соль;
  • Бронежилет;
  • Марка "русский корабль";
  • Свечки;
  • Повербанк;
  • Инвертор 12В-220В;
  • Книги єДопомога;
  • Калий йодид;
  • Starlink.

Вопрос: "Что такое?"

  • Swift;
  • Ленд лиз;
  • Чрезвычайное положение;
  • НАТО;
  • Военное положение;
  • Паляница;
  • Байрактар;
  • Дефолт;
  • Общая мобилизация;
  • Блэкаут.

Фильмы:

  • "Человек-паук: Домой пути нет";
  • "Не смотрите вверх";
  • "Смерть на Ниле";
  • "Пурпурные сердца";
  • "Тор: Любовь и гром";
  • "Пой 2";
  • "Бешенная свадьба 3";
  • "Три богатыря и конь на троне";
  • "Дом Гуччи";
  • "Быстрее пули/Скоростной поезд".

Сериал:

  • "Дом дракона";
  • Эйфория;
  • "Услышь меня";
  • "Мажор 4 сезон";
  • "Острые козырьки 6 сезон";
  • "Выдуманная Анна";
  • "И просто так…";
  • "Игра в кальмара";
  • "Песочный человек";
  • "Очень странные дела 4".

Напомним, что корпорация Google выделила Украине 2 млн долларов. Такое заявление сделал глава Минцифры Михаил Федоров.

Ранее Фокус сообщал, что Google и Geely презентовали беспилотное такси. Автомобили Zeekr M-Vision появятся в США в 2024 году.