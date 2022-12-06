Карта тривог, генератор та Арестович: Google назвав найпопулярніші запити у 2022 році
"Карту повітряних тривог" у Google назвали запитом року в Україні. У категорії географія України найбільше запитів було про Гостомель, Бучу та Маріуполь.
"Карту повітряних тривог" у Google назвали запитом року в Україні. У категорії географія України найбільше запитів було про Гостомель, Бучу та Маріуполь. А "Будинок Дракона" став серіалом року, за версією Google.
Офіційний блог "Google Україна" опублікував найпопулярніші запити за 2022 рік. Представники пошукового гіганта проаналізували, що найчастіше шукали користувачі в Україні, та які теми викликали найбільший інтерес. Про це повідомляється у публікації блогу.
Найпопулярнішим запитом упродовж року став "Карта повітряних тривог", на другому місці — "Новини України", на третьому — "єДопомога". До того ж у топ 10 опинилися такі запити, як "Карта України", "Байрактар", а також новий сезон ТВ-шоу "Холостяк".
Арестович — людина року
Найбільшого зростання серед пошукових запитів у категорії "Персона" за 2022 рік отримав радник ОП України Олексій Арестович. Користувачі також шукали інформацію про "Привида Києва", головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, колишнього британського прем'єра Бориса Джонсона і голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Мешканці України цікавилися відомими людьми, які померли у 2022 році. Найбільше шукали відомості про Володимира Жириновського, Руслану Писанку, Юрія Шатунова та Єлизавету II.
Попри війну, жителі України знаходили час для перегляду фільмів. У цій категорії користувачів більше зацікавив новий фільм з всесвіту Marvel "Людина-павук: Додому шляху нема". У топ 10 увійшла комедія "Не дивіться вгору", детектив "Смерть на Нілі" та "Пурпурові серця".
У категорії географія України найбільше запитів було про Гостомель, Бучу та Маріуполь. Українські користувачі також шукали інформацію про Чорнобаївку, Херсон та острів Зміїний.
Генератор — "купівля року" в Україні
У категорії "купівлі" найбільше запитів було про електрогенератори. Інші популярні запити: "де купити сіль", "бронежилет", марку "російський корабель", свічки, повербанк та Starlink.
Цього року українці шукали відповіді на запитання про те, що таке SWIFT, ленд-ліз та надзвичайний стан. Паляниця, Байрактар і блекаут також були серед популярних запитів.
Найпопулярніші запити в Google у 2022 році (мовою оригіналу):
- Карта повітряних тривог;
- Новини України;
- єДопомога;
- Карта Украины;
- Жириновский;
- Арестович;
- Путин;
- Холостяк 2022;
- Байрактар;
- Гостомель.
Персона року:
- Олексій Арестович;
- Володимир Путін;
- Віктор Медведчук;
- Привид Києва;
- Валерій Залужний;
- Оксана Марченко;
- Юрій Подоляка;
- Борис Джонсон;
- Віталій Кім;
- Ненсі Пелосі.
Пішли назавжди:
- Володимир Жириновський;
- Руслана Писанка;
- Юрій Шатунов;
- Єлизавета Друга;
- Леонід Кравчук;
- Михайло Горбачов;
- Борис Мойсеєв;
- Кирило Стремоусов;
- Леонід Куравльов;
- Денис Кірєєв.
Українська географія:
- Гостомель;
- Буча;
- Маріуполь;
- Чорнобаївка;
- Кременчук;
- Балаклія;
- Херсон;
- Острів Зміїний;
- Миколаїв;
- Славутич.
Покупки:
- Генератор;
- Сіль;
- Бронежилет;
- Марка "російський корабель";
- Свічки;
- Повербанк;
- Інвертор 12В-220В;
- Книги єДопомога;
- Калій йодид;
- Starlink.
Запитання: "Що таке?"
- Swift;
- Ленд ліз;
- Надзвичайний стан;
- НАТО;
- Воєнний стан;
- Паляниця;
- Байрактар;
- Дефолт;
- Загальна мобілізація;
- Блекаут.
Фільми:
- "Людина-павук: Додому шляху нема";
- "Не дивіться вгору";
- "Смерть на Нілі";
- "Пурпурні серця";
- "Тор: Кохання та грім";
- "Співай 2";
- "Шалене весілля 3";
- "Три богатирі та кінь на троні";
- "Дім Гуччі";
- "Швидше кулі/Швидкісний поїзд".
Серіал:
- "Будинок дракона";
- Ейфорія;
- "Почуй мене";
- "Мажор 4 сезон";
- "Гострі картузи 6 сезон";
- "Вигадана Ганна";
- "І просто так…";
- "Гра в кальмара";
- "Пісочна людина";
- "Дивні дива".
Нагадаємо, що корпорація Google виділила Україні 2 млн доларів. Таку заяву зробив голова Мінцифри Михайло Федоров.
Раніше Фокус повідомляв, що Google та Geely презентували безпілотне таксі. Автомобілі Zeekr M-Vision з'являться у США 2024 року.