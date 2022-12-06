Карта тривог, генератор та Арестович: Google назвав найпопулярніші запити у 2022 році

"Карту повітряних тривог" у Google назвали запитом року в Україні. У категорії географія України найбільше запитів було про Гостомель, Бучу та Маріуполь.

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"Карту повітряних тривог" у Google назвали запитом року в Україні. У категорії географія України найбільше запитів було про Гостомель, Бучу та Маріуполь. А "Будинок Дракона" став серіалом року, за версією Google.

Офіційний блог "Google Україна" опублікував найпопулярніші запити за 2022 рік. Представники пошукового гіганта проаналізували, що найчастіше шукали користувачі в Україні, та які теми викликали найбільший інтерес. Про це повідомляється у публікації блогу.

Найпопулярнішим запитом упродовж року став "Карта повітряних тривог", на другому місці — "Новини України", на третьому — "єДопомога". До того ж у топ 10 опинилися такі запити, як "Карта України", "Байрактар", а також новий сезон ТВ-шоу "Холостяк".

Арестович — людина року

Найбільшого зростання серед пошукових запитів у категорії "Персона" за 2022 рік отримав радник ОП України Олексій Арестович. Користувачі також шукали інформацію про "Привида Києва", головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, колишнього британського прем'єра Бориса Джонсона і голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Мешканці України цікавилися відомими людьми, які померли у 2022 році. Найбільше шукали відомості про Володимира Жириновського, Руслану Писанку, Юрія Шатунова та Єлизавету II.

Попри війну, жителі України знаходили час для перегляду фільмів. У цій категорії користувачів більше зацікавив новий фільм з всесвіту Marvel "Людина-павук: Додому шляху нема". У топ 10 увійшла комедія "Не дивіться вгору", детектив "Смерть на Нілі" та "Пурпурові серця".

У категорії географія України найбільше запитів було про Гостомель, Бучу та Маріуполь. Українські користувачі також шукали інформацію про Чорнобаївку, Херсон та острів Зміїний.

Генератор — "купівля року" в Україні

У категорії "купівлі" найбільше запитів було про електрогенератори. Інші популярні запити: "де купити сіль", "бронежилет", марку "російський корабель", свічки, повербанк та Starlink.

Цього року українці шукали відповіді на запитання про те, що таке SWIFT, ленд-ліз та надзвичайний стан. Паляниця, Байрактар і блекаут також були серед популярних запитів.

Найпопулярніші запити в Google у 2022 році (мовою оригіналу):

Карта повітряних тривог;

Новини України;

єДопомога;

Карта Украины;

Жириновский;

Арестович;

Путин;

Холостяк 2022;

Байрактар;

Гостомель.

Персона року:

Олексій Арестович;

Володимир Путін;

Віктор Медведчук;

Привид Києва;

Валерій Залужний;

Оксана Марченко;

Юрій Подоляка;

Борис Джонсон;

Віталій Кім;

Ненсі Пелосі.

Пішли назавжди:

Володимир Жириновський;

Руслана Писанка;

Юрій Шатунов;

Єлизавета Друга;

Леонід Кравчук;

Михайло Горбачов;

Борис Мойсеєв;

Кирило Стремоусов;

Леонід Куравльов;

Денис Кірєєв.

Українська географія:

Гостомель;

Буча;

Маріуполь;

Чорнобаївка;

Кременчук;

Балаклія;

Херсон;

Острів Зміїний;

Миколаїв;

Славутич.

Покупки:

Генератор;

Сіль;

Бронежилет;

Марка "російський корабель";

Свічки;

Повербанк;

Інвертор 12В-220В;

Книги єДопомога;

Калій йодид;

Starlink.

Запитання: "Що таке?"

Swift;

Ленд ліз;

Надзвичайний стан;

НАТО;

Воєнний стан;

Паляниця;

Байрактар;

Дефолт;

Загальна мобілізація;

Блекаут.

Фільми:

"Людина-павук: Додому шляху нема";

"Не дивіться вгору";

"Смерть на Нілі";

"Пурпурні серця";

"Тор: Кохання та грім";

"Співай 2";

"Шалене весілля 3";

"Три богатирі та кінь на троні";

"Дім Гуччі";

"Швидше кулі/Швидкісний поїзд".

Серіал:

"Будинок дракона";

Ейфорія;

"Почуй мене";

"Мажор 4 сезон";

"Гострі картузи 6 сезон";

"Вигадана Ганна";

"І просто так…";

"Гра в кальмара";

"Пісочна людина";

"Дивні дива".

Нагадаємо, що корпорація Google виділила Україні 2 млн доларів. Таку заяву зробив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Раніше Фокус повідомляв, що Google та Geely презентували безпілотне таксі. Автомобілі Zeekr M-Vision з'являться у США 2024 року.