Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Діджитал Російсько-українська війна

Карта тривог, генератор та Арестович: Google назвав найпопулярніші запити у 2022 році

Олексій Арестович
Фото: Facebook | Олексій Арестович

"Карту повітряних тривог" у Google назвали запитом року в Україні. У категорії географія України найбільше запитів було про Гостомель, Бучу та Маріуполь.

Related video

"Карту повітряних тривог" у Google назвали запитом року в Україні. У категорії географія України найбільше запитів було про Гостомель, Бучу та Маріуполь. А "Будинок Дракона" став серіалом року, за версією Google.

Офіційний блог "Google Україна" опублікував найпопулярніші запити за 2022 рік. Представники пошукового гіганта проаналізували, що найчастіше шукали користувачі в Україні, та які теми викликали найбільший інтерес. Про це повідомляється у публікації блогу.

Найпопулярнішим запитом упродовж року став "Карта повітряних тривог", на другому місці — "Новини України", на третьому — "єДопомога". До того ж у топ 10 опинилися такі запити, як "Карта України", "Байрактар", а також новий сезон ТВ-шоу "Холостяк".

Арестович — людина року

Найбільшого зростання серед пошукових запитів у категорії "Персона" за 2022 рік отримав радник ОП України Олексій Арестович. Користувачі також шукали інформацію про "Привида Києва", головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, колишнього британського прем'єра Бориса Джонсона і голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Мешканці України цікавилися відомими людьми, які померли у 2022 році. Найбільше шукали відомості про Володимира Жириновського, Руслану Писанку, Юрія Шатунова та Єлизавету II.

Попри війну, жителі України знаходили час для перегляду фільмів. У цій категорії користувачів більше зацікавив новий фільм з всесвіту Marvel "Людина-павук: Додому шляху нема". У топ 10 увійшла комедія "Не дивіться вгору", детектив "Смерть на Нілі" та "Пурпурові серця".

У категорії географія України найбільше запитів було про Гостомель, Бучу та Маріуполь. Українські користувачі також шукали інформацію про Чорнобаївку, Херсон та острів Зміїний.

Генератор — "купівля року" в Україні

У категорії "купівлі" найбільше запитів було про електрогенератори. Інші популярні запити: "де купити сіль", "бронежилет", марку "російський корабель", свічки, повербанк та Starlink.

Цього року українці шукали відповіді на запитання про те, що таке SWIFT, ленд-ліз та надзвичайний стан. Паляниця, Байрактар і блекаут також були серед популярних запитів.

Найпопулярніші запити в Google у 2022 році (мовою оригіналу):

  • Карта повітряних тривог;
  • Новини України;
  • єДопомога;
  • Карта Украины;
  • Жириновский;
  • Арестович;
  • Путин;
  • Холостяк 2022;
  • Байрактар;
  • Гостомель.

Персона року:

  • Олексій Арестович;
  • Володимир Путін;
  • Віктор Медведчук;
  • Привид Києва;
  • Валерій Залужний;
  • Оксана Марченко;
  • Юрій Подоляка;
  • Борис Джонсон;
  • Віталій Кім;
  • Ненсі Пелосі.

Пішли назавжди:

  • Володимир Жириновський;
  • Руслана Писанка;
  • Юрій Шатунов;
  • Єлизавета Друга;
  • Леонід Кравчук;
  • Михайло Горбачов;
  • Борис Мойсеєв;
  • Кирило Стремоусов;
  • Леонід Куравльов;
  • Денис Кірєєв.

Українська географія:

  • Гостомель;
  • Буча;
  • Маріуполь;
  • Чорнобаївка;
  • Кременчук;
  • Балаклія;
  • Херсон;
  • Острів Зміїний;
  • Миколаїв;
  • Славутич.

Покупки:

  • Генератор;
  • Сіль;
  • Бронежилет;
  • Марка "російський корабель";
  • Свічки;
  • Повербанк;
  • Інвертор 12В-220В;
  • Книги єДопомога;
  • Калій йодид;
  • Starlink.

Запитання: "Що таке?"

  • Swift;
  • Ленд ліз;
  • Надзвичайний стан;
  • НАТО;
  • Воєнний стан;
  • Паляниця;
  • Байрактар;
  • Дефолт;
  • Загальна мобілізація;
  • Блекаут.

Фільми:

  • "Людина-павук: Додому шляху нема";
  • "Не дивіться вгору";
  • "Смерть на Нілі";
  • "Пурпурні серця";
  • "Тор: Кохання та грім";
  • "Співай 2";
  • "Шалене весілля 3";
  • "Три богатирі та кінь на троні";
  • "Дім Гуччі";
  • "Швидше кулі/Швидкісний поїзд".

Серіал:

  • "Будинок дракона";
  • Ейфорія;
  • "Почуй мене";
  • "Мажор 4 сезон";
  • "Гострі картузи 6 сезон";
  • "Вигадана Ганна";
  • "І просто так…";
  • "Гра в кальмара";
  • "Пісочна людина";
  • "Дивні дива".

Нагадаємо, що корпорація Google виділила Україні 2 млн доларів. Таку заяву зробив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Раніше Фокус повідомляв, що Google та Geely презентували безпілотне таксі. Автомобілі Zeekr M-Vision з'являться у США 2024 року.