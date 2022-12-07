Ученые смогли передать электричество так же легко, как Wi-Fi: как это поможет армии

Изобретатели утверждают, что уже могут питать или заряжать устройства на расстоянии 9 м, передавая до 50 Вт энергии.

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Стартап Reach Power в США разрабатывает новую технологию беспроводной передачи энергии на расстояние с помощью радиоволн. На нее обратило внимание издание The Register.

Выходцы из Массачусетского технологического института, основавшие Reach Power, утверждают, что их система способна передавать электроэнергию на десятки метров, чтобы одновременно питать или заряжать множество устройств. По их словам, пользоваться технологией будет так же легко, как беспроводным Интернетом. Reach Power планирует сделать беспроводные электросети промышленного масштаба, которые будут дополнять традиционную электропроводку.

Анимация на веб-сайте компании показывает, как система будет работать на примере погрузочной площадки. Настенный блок-маршрутизатор автоматически определит оборудование, поддерживающее беспроводное питание, и проверит возможность его подключения к сети, а также выберет оптимальный путь для доставки энергии к каждому устройству. Он сможет следить за изменениями местоположения электроники и менять пути энергоснабжения, пока батареи не будут полностью заряжены.

Разработчики утверждают, что их система работает в радиочастотном диапазоне 5,8 ГГц, который является "незанятой частью нелицензионного промышленного, научного и медицинского (ISM) спектра". Она способна подавать до 50 Вт электроэнергии на расстояние около 9 м, но мощность сильно зависит от размера маршрутизатора Reach, целевого устройства и расстояния между ними. В некоторых случаях энергия передавалась на большее расстояние и в больших количествах.

Они также подчеркнули, что система, предназначенная для военных, будет намного мощнее и "дальнобойнее". По данным Reuters, стартап уже подписал контракт с Министерством обороны США по созданию прототипов, которые могут объединять несколько модулей излучения энергии для более сильной передачи энергии или на большую дистанцию.

Компания уже привлекла инвестиции в размере $30 млн, которые обещает потратить на развитие технологии. В раунде финансирования серии B свои деньги вложили фирмы DCVC, а также участие Y Combinator, Transform VC и Collaborative Fund. Разработчики объяснили, что деньги необходимы на устранение ряда проблем, связанных с зарядкой автономных транспортных средств и дронов, развертыванием временных микросетей для военных или спасателей, а также работой миниатюрных устройств IoT.

"Миссия Reach — сделать для энергии то же, что Wi-Fi сделал для данных", — отметил основатель и генеральный директор Крис Давлантес.

Давлантес продемонстрировал журналистам Reuters работу устройств. Он подключил радио без батарей к беспроводному приемнику энергии. Радио заработало, при том, что расстояние между ним и приемником составляло 7,6 м.

Стартап также разработал силовой чип, который может излучать и принимать волны, несущие электричество. Планируется использовать его в коммерческих продуктах компании, Поставки намечены на первый квартал 2023-го. Первыми клиентами являются производители и логистические компании, использующие роботов и автономные транспортные средства.

Ранее в Японии создали устройство, которое раздает 5G и электричество без проводов. Транссивер для мобильной связи питается от беспроводной сети, да еще и передает энергию другим устройствам.

Тем временем ученые спрогнозировали развитие беспроводных технологий, которые первым пытался воплотить в жизнь Никола Тесла. Над такими проектами сегодня работают компании из разных стран мира — от американской Wave Inc. до японской Space Power Technologies и новозеландского энергетического стартапа Emrod, и некоторые разработки уже проходят испытания.