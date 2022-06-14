По заветам Теслы: новое устройство одновременно раздает электричество и 5G без проводов

Раньше передавать энергию удавалось либо на ограниченном расстоянии, либо только в одном направлении, но японские ученые обошли эти ограничения.

В Японии изобрели революционное устройство, оторое позволяет одновременно и передавать электроэнергию, и раздавать 5G-Интернет без проводов. Информация о разработке опубликована на сайте EurekAlert.

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С тех пор, как Никола Тесла предложил концепцию беспроводной передачи энергии, ученые неоднократно пытались воплотить ее в жизнь. Сотрудники Токийского технологического института (Tokyo Tech) утверждают, что смогли это сделать при помощи сети 5G. Они представили трансивер для сетевого сигнала связи пятого поколения, который полностью питается от беспроводной сети и может эффективно передавать электричество на расстоянии.

По мере распространеия сетей 5G в мире инженеры прогнозируют увеличение масштабов Интернета вещей. Объединение большого количества мобильных устройств и датчиков в одной сети требует улучшения технологий беспроводного питания, которые совместимы с сигналами 5G. Главная проблема заключается в том, что передавать энергию по воздуху удавалось лишь на короткие расстояния и только с в строго заданном направлении, например, с помощью лазерного луча. Команда во главе с доцентом Ацуши Ширане сумела устранить эти ограничения и продемонстрировала свою технологию на симпозиуме IEEE 2022 года.

[ + – ] Прототип устройства

Их уникальное устройство имеет два режима: прием и передача энергии. Режим приема позволяет принимать сигнал 5G и сигнал питания миллиметрового диапазона, который приводит механизм в действие и обеспечивает его энергией. Затем устройство переходит в режим передачи и отправляет сигнал 5G обратно в том же направлении, откуда оно изначально его получило. Благодаря этому передатчик может легко обмениваться данными и подлючаться к Интернету, не нуждаясь в отдельной точке для соединения. При этом он может генерировать энергию в широком диапазоне углов и не нуждается в фиксированном излучателе.

"Система беспроводной передачи энергии миллиметрового диапазона — это многообещающее решение для масштабного Интернета вещей, однако его реализации препятствуют технические проблемы. Таким образом, мы смогли совершить прорыв, создав приемопередатчик 5G с высокой эффективностью на больших углах и расстояниях", — рассказал Ацуши Ширане. — "Это был первый в мире одновременный прием силовых и коммуникационных сигналов с лучевым управлением. Мы искренне верим, что подобные технологии могут революционизировать сеть Интернета вещей и освободить ее от оков, которые мешают ей сегодня".

Ранее писали, что в США ученые нашли новый способ беспроводной передачи энергии с помощью микроволн. Специальным излучателям удалось отправить электричество мощностью 1,6 киловатт на расстояние в 1 километр. Правда, передатчик и приемник должны быть направлены друг на друга.

В Китае решили построить солнечную электростанцию для передачи энергии из космоса на Землю. Технологию должны запустить в тестовом режиме в 2028 году, ожидается, что спутники с высоты 400 км смогут отправлять электричество, которого хватит для обеспечения нескольких домов.