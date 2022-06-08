Китай построит солнечную электростанцию для передачи энергии из космоса на Землю

Уже в 2028 году планируют запустить спутник, который сможет обеспечить экологичным электричеством несколько домов.

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В Китае разрабатывают сеть солнечных электростанций, который будут передавать энергию из космоса на Землю. Подробности проекта сообщает газета South China Morning Post.

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Китайские ученые опубликовали документ, согласно которому планируют запустить космическую электростанцию в 2028 году, на два года раньше изначального графика. Программа предусматривает четыре этапа, первый предусматривает запуск на орбиту спутника для испытания новой технологии беспроводной передачи энергии с высоты 400 км.

Как показывают исследования, космическая станция сможет собирать энергию Солнца, а затем преобразовывать ее в лазерные лучи или микроволны, чтобы направлять на вращающиеся вокруг орбиты спутники или наземные приемники. Она сможет вырабатывать до 10 КВт электроэнергии, а этого достаточно для обеспечения нужд нескольких семей. Плотность луча может достигать 230 Вт на квадратный метр, почти как обычный свет Солнца.

Согласно новому плану, в 2030 году Китай отправит в космос более мощный аппарат, который должен передавать энергию на расстоянии в 36 тысяч км. В 2035 году станция мощностью 10 МВт будет отправлять электроэнергию на военные и гражданские объекты, а к 2050 году мощность увеличится до 20 ГВт, что сравнимо с АЭС, а стоимость снизится.

Строительство космической электростанции сопряжено с огромными трудностями. Для передачи энергии с орбиты на Землю в виде микроволн потребуется антенна длиной в сотни, если не тысячи метров. При этом любое воздействие солнечного ветра, гравитации или движение аппаратов на орбите грозят значительным снижением эффективности и точности. Кроме того, китайцам придется найти хорошие способы охлаждения, подготовить обширную орбитальную инфраструктуру (потребуется множество запусков ракет), позаботиться о защите от астероидов, космического мусора или вражеских атак.

По словам профессора Шивей Донг, инженеры составили первый план в 2014 году, а теперь могут ускорить разработку благодаря недавнему технологическому прогрессу и "ситуации в стране и за рубежом". Они значительно продвинулись в управлении антеннами и приблизились к решению ряда проблем. Технологию можно улучшить, чтобы значительно снизить выбросы углерода на Земле.

Микроволны мощностью 230 Вт на "квадрат" считаются безопасными для людей, но неясно, насколько рискованно находиться вблизи принимающей наземной станции. Как сообщил SCMP специалист по международному праву в космической отрасли из Пекина, солнечные электростанции в космосе могут работать более эффективно, чем на планете, ведь могут генерировать энергию круглосуточно, однако большая сеть спутников "может вызвать дискомфорт у многих стран", особенно если они не могут составить конкуренцию.

Мощные микроволны и лазеры могут создавать помехи в работе коммуникационного оборудования или даже выводить из строя электронику, что потенциально позволяет превратить передатчики в энергетическое оружие. Некоторые ученые из оборонной сферы уже предлагают использовать солнечную энергию в качестве оружия массового поражения или управления погодой. Эксперт подчеркнул, что пока в мире не существует международных законов, которые бы регулировали применение космических электростанций.

Тем временем Великобритания планирует построить свою солнечную электростанцию на орбите Земли. Оборудование начнут запускать в космос только в 2040 году, а на весь проект решили потратить почти $21 млрд.

Ранее писали про "обратную" солнечную батарею, которая генерирует электричество ночью. Необычное устройство на основе кремния изобрели в Великобритании, оно преобразовывает в электричество тепло, излучаемое объектами в инфракрасном спектре.