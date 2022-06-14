За завітами Тесли: новий пристрій одночасно роздає електрику та 5G без проводів

Раніше передавати енергію вдавалося або на обмеженій відстані, або лише на одному напрямі, але японські вчені оминули ці обмеження.

У Японії винайшли революційний пристрій, який дозволяє одночасно і передавати електроенергію, і роздавати 5G-інтернет без проводів. Інформація про розробку опублікована на сайті EurekAlert.

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Відколи Нікола Тесла запропонував концепцію бездротової передачі енергії, вчені неодноразово намагалися втілити її в життя. Співробітники Токійського технологічного інституту (Tokyo Tech) стверджують, що змогли це зробити за допомогою мережі 5G. Вони представили трансівер для мережевого сигналу зв'язку п'ятого покоління, який повністю живиться від бездротової мережі та може ефективно передавати електроенергію на відстані.

У міру розповсюдження мереж 5G у світі інженери прогнозують збільшення масштабів інтернету речей. Об'єднання великої кількості мобільних пристроїв та датчиків в одній мережі потребує покращення технологій бездротового живлення, сумісних із сигналами 5G. Головна проблема полягає в тому, що передавати енергію по повітрю вдавалося лише на короткі відстані і тільки в заданому напрямку, наприклад, за допомогою лазерного променя. Команда на чолі з доцентом Ацуші Ширане зуміла усунути ці обмеження та продемонструвала свою технологію на симпозіумі IEEE 2022 року.

[ + – ] Прототип пристрою

Їхній унікальний пристрій має два режими: прийом та передача енергії. Режим прийому дозволяє приймати сигнал 5G та сигнал живлення міліметрового діапазону, який приводить механізм у дію та забезпечує його енергією. Потім пристрій переходить в режим передачі й відправляє сигнал 5G назад у тому напрямку, звідки він спочатку його отримав. Завдяки цьому передавач може легко обмінюватися даними та підключатися до інтернету, не потребуючи окремої точки для з'єднання. Водночас він може генерувати енергію в широкому діапазоні кутів і не потребує фіксованого випромінювача.

"Система бездротової передачі енергії міліметрового діапазону — це перспективне рішення для масштабного інтернету речей, однак його реалізації перешкоджають технічні проблеми. Так, ми змогли зробити прорив, створивши приймач 5G з високою ефективністю на великих кутах і відстанях", — розповів Ацуші Ширані. — Це був перший у світі одночасний прийом силових та комунікаційних сигналів із променевим управлінням. Ми щиро віримо, що такі технології можуть революціонувати мережу інтернету речей та звільнити її від кайданів, які заважають їй сьогодні".

Раніше писали, що в США вчені знайшли новий спосіб бездротової передачі енергії за допомогою мікрохвиль. Спеціальним випромінювачам вдалося відправити електрику потужністю 1,6 кіловата на відстань 1 кілометр. Щоправда, передавач та приймач мають бути спрямовані один на одного.

У Китаї вирішили збудувати сонячну електростанцію для передачі енергії з космосу на Землю. Технологію мають запустити у тестовому режимі у 2028 році, очікується, що супутники з висоти 400 км зможуть відправляти електрику, якої вистачить для забезпечення кількох будинків.