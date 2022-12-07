Вчені змогли передати електрику так само легко, як Wi-Fi: як це допоможе армії

Винахідники стверджують, що можуть живити або заряджати пристрої на відстані 9 м, передаючи до 50 Вт енергії.

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Стартап Reach Power у США розробляє нову технологію бездротової передачі енергії на відстань за допомогою радіохвиль. На неї звернуло увагу видання The Register.

Вихідці з Массачусетського технологічного інституту, що заснували Reach Power, стверджують, що їхня система здатна передавати електроенергію на десятки метрів, щоб одночасно живити або заряджати безліч пристроїв. За їхніми словами, користуватися технологією буде так само легко, як бездротовим інтернетом. Reach Power планує зробити бездротові електромережі промислового масштабу, які доповнюватимуть традиційну електропроводку.

Анімація на вебсайті компанії показує, як система працюватиме на прикладі вантажного майданчика. Настінний блок-маршрутизатор автоматично визначить обладнання, що підтримує бездротове живлення, та перевірить можливість його підключення до мережі, а також вибере оптимальний шлях доставки енергії до кожного пристрою. Він зможе стежити за змінами розташування електроніки та змінювати шляхи енергопостачання, доки батареї не будуть повністю заряджені.

Розробники стверджують, що їхня система працює в радіочастотному діапазоні 5,8 ГГц, який є "незайнятою частиною неліцензійного промислового, наукового та медичного (ISM) спектру". Вона здатна подавати до 50 Вт електроенергії на відстань близько 9 м, але потужність залежить від розміру маршрутизатора Reach, цільового пристрою і відстані між ними. У деяких випадках енергія передавалася на більшу відстань та у великих кількостях.

Вони також підкреслили, що система, призначена для військових, буде набагато потужнішою і "дальнобійнішою". За даними Reuters, стартап вже підписав контракт із Міністерством оборони США щодо створення прототипів, які можуть об'єднувати кілька модулів випромінювання енергії для сильнішої передачі енергії або на більшу дистанцію.

Компанія вже залучила інвестиції у розмірі $30 млн, які обіцяє витратити на розвиток технології. У раунді фінансування серії B свої гроші вклали фірми DCVC, а також участь Y Combinator, Transform VC та Collaborative Fund. Розробники пояснили, що гроші необхідні на усунення низки проблем, пов'язаних із зарядкою автономних транспортних засобів та дронів, розгортанням тимчасових мікромереж для військових чи рятувальників, а також роботою мініатюрних пристроїв IoT.

"Місія Reach — зробити для енергії те саме, що Wi-Fi зробив для даних", — зазначив засновник і генеральний директор Кріс Давлантес.

Давлантес продемонстрував журналістам Reuters роботу пристроїв. Він підключив радіо без батарей до бездротового приймача енергії. Радіо запрацювало, при тому, що відстань між ним та приймачем складала 7,6 м.

Стартап також розробив силовий чіп, який може випромінювати та приймати хвилі, що несуть електрику. Планується використовувати його в комерційних продуктах компанії, Постачання намічено на перший квартал 2023-го. Першими клієнтами є виробники та логістичні компанії, які використовують роботів та автономні транспортні засоби.

Раніше в Японії створили пристрій, який роздає 5G та електрику без проводів. Трансивер для мобільного зв'язку живиться від бездротової мережі та ще й передає енергію іншим пристроям.

Тим часом вчені спрогнозували розвиток бездротових технологій, які першим намагався втілити у життя Нікола Тесла. Над такими проєктами сьогодні працюють компанії з різних країн світу від американської Wave Inc. до японської Space Power Technologies та новозеландського енергетичного стартапу Emrod, і деякі розробки вже проходять випробування.