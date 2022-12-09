Ученые создали дешевую батарею из соли, которая в четыре раза лучше литиевых

Физики заставили батарею работать при комнатной температуре, увеличив ее емкость и надежность.

Related video

Международная группа ученых разработала экологически безопасную, дешевую, и главное — эффективную батарею с натрий-серным электролитом. Об этом пишет издание New Atlas.

Исследователи из разных стран уже около 50 лет работают над созданием аккумуляторов из так называемой "расплавленной соли". Традиционно они брали натрий-сульфур (Na2S) в качестве электролита, а затем заставляют электроды сильно нагреваться, чтобы поддерживать вещество в жидком состоянии. "Солевые" батареи пока не нашли практического применения на коммерческом, поскольку отличаются низкой емкостью и недолговечностью, хотя сырье для них можно дешево добывать прямо из морской воды.

Команда из Китая и Австралии во главе с доктором Шэньлуня Чжао из Университета Сиднея представили новую конструкцию, которая хорошо работает даже при комнатной температуре. Они устранили недостатки натрий-серных батарей с помощью электродов на основе углерода и пиролиза — термического разложение элементов, изменившим реакцию между натрием и серой.

В итоге получились батарейки-"таблетки" емкостью 1017 мАч, по подсчетам разработчиков — это в четыре раза больше по сравнению с аналогичными литий-ионными структурами. К тому же, они могут работать очень долго, ведь после 1000 циклов зарядки и разрядки сохранилось около 50% емкости. Проверив возможности технологии в лабораторных условиях, ученые решили создать аккумуляторы с энергетическими ячейками, которые можно будет использовать в различных устройствах.

"Наша натриевая батарея может значительно снизить затраты, обеспечивая при этом в четыре раза большую емкость. Это значительный прорыв в развитии возобновляемых источников энергии, который, хотя и снижает затраты в долгосрочной перспективе, имеет несколько финансовых барьеров для выхода на рынок", — объяснил доктор Чжао. — "Мы надеемся, что, предоставив технологию, снижающую затраты, мы сможем быстрее достичь горизонта экологически чистой энергии".

Ранее ученые создали необычную батарею, которая добывает электричество прямо из воздуха. Секрет заключается в специальной ткани из морской соли, чернил и водопоглащающего геля, перерабатывающую влагу из окружающей среды.