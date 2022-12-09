Вчені створили дешеву батарею із солі, яка вчетверо краща за літієві

Фізики змусили батарею працювати за кімнатної температури, збільшивши її місткість і надійність.

Related video

Міжнародна група вчених розробила екологічно безпечну, дешеву і, головне, ефективну батарею з натрій-сірчаним електролітом. Про це пише видання New Atlas.

Дослідники з різних країн вже близько 50 років працюють над створенням акумуляторів із так званої "розплавленої солі". Традиційно вони брали натрій-сульфур (Na2S) як електроліт, а потім змушують електроди сильно нагріватися, щоб підтримувати речовину в рідкому стані. "Сольові" батареї поки не знайшли практичного застосування на комерційному, оскільки відрізняються низькою місткістю та недовговічністю, хоча сировину для них можна дешево видобувати прямо з морської води.

Команда з Китаю та Австралії на чолі з доктором Шеньлуня Чжао з Університету Сіднея представили нову конструкцію, яка добре працює навіть за кімнатної температури. Вони усунули недоліки натрій-сірчаних батарей за допомогою електродів на основі вуглецю та піролізу — термічного розкладання елементів, що змінили реакцію між натрієм та сіркою.

У результаті вийшли батарейки-"таблетки" місткістю 1017 мАг, за підрахунками розробників — це вчетверо більше в порівнянні з аналогічними літій-іонними структурами. До того ж вони можуть працювати дуже довго, адже після 1000 циклів зарядки та розрядки збереглося близько 50% місткості. Перевіривши можливості технології в лабораторних умовах, вчені вирішили створити акумулятори з енергетичними осередками, які можна використовувати у різних пристроях.

"Наша натрієва батарея може значно знизити витрати, забезпечуючи разом з тим у чотири рази більшу місткість. Це значний прорив у розвитку відновлюваних джерел енергії, який, хоч і знижує витрати у довгостроковій перспективі, має кілька фінансових бар'єрів для виходу на ринок", — пояснив лікар. Чжао. — Ми сподіваємося, що, надавши технологію, що знижує витрати, ми зможемо швидше досягти горизонту екологічно чистої енергії".

Раніше вчені створили незвичайну батарею, яка видобуває електрику прямо з повітря. Секрет полягає у спеціальній тканині з морської солі, чорнила та водопоглинаючого гелю, що переробляє вологу з навколишнього середовища.